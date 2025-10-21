Vents violents : voici les 18 départements placés en vigilance jaune ce mercredi

Selon Météo-France, 18 départements de l'Hexagone vont être touchés par des vents violents, ce mercredi 22 octobre. En conséquence, ils sont placés en alerte jaune.

De puissantes rafales de vent attendues. Sur le quart nord-ouest du pays, 18 départements ont été placés en vigilance jaune pour vents violents pour la journée de mercredi 22 octobre.

Sont concernés : le Calvados, la Charente, la Charente-Maritime, les Côtes d'Armor, le Finistère, l'Ille-et-Vilaine, l'Indre-et-Loire, la Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire, la Manche, la Mayenne, le Morbihan, l'Orne, la Sarthe, les Deux-Sèvres, la Vendée, la Vienne et la Haute-Vienne.

© Météo-France

D'après les précisions de Météo-France, le vent devrait se lever particulièrement en début de soirée et souffler avec violence durant la nuit.

Attention aux chutes de branches d'arbre

Les habitants de ces départements sont invités à faire preuve de prudence.

Comme le rappellent les prévisionnistes, ces phénomènes naturels peuvent provoquer «des coupures d'électricité et de téléphone», pendant des durées relativement importantes. D'un point de vue matériel, ils peuvent provoquer des dommages à certaines toitures et même causer des blessures, notamment via la chute de branches d'arbre.

Dans certains cas extrêmes, «les véhicules peuvent être déportés» et «la circulation routière peut être perturbée, en particulier sur le réseau secondaire en zone forestière».