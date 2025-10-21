Vents violents : voici les 89 départements où de fortes rafales sont attendues ce jeudi

89 départements font l'objet d'une vigilance renforcée pour des vents violents pour la journée du jeudi 23 octobre.

Un risque de tempête ? Les services de météorologie sont en alerte et tentent de déterminer avec précision la puissance des rafales attendues sur une très large partie de la France ce jeudi 23 octobre.

Au total, ce ne sont pas moins de 89 départements qui sont en vigilance aux vents violents.

Sont concernés : l'Ain, l'Aisne, l'Allier, l'Ardèche, les Ardennes, l'Ariège, l'Aube, l'Aude, l'Aveyron, le Calvados, le Cantal, la Charente, la Charente-Maritime, le Cher, la Corrèze, la Corse-du-Sud, la Haute-Corse, la Côte-d'Or, les Côtes-d'Armor, la Creuse, la Dordogne, le Doubs, la Drôme, l'Eure Eure-et-Loir, le Finistère, le Gard, la Haute-Garonne, le Gers, la Gironde, l'Hérault, l'Ille-et-Vilaine, l'Indre, l'Indre-et-Loire, l'Isère, le Jura, les Landes, le Loir-et-Cher, la Loire, la Haute-Loire, la Loire-Atlantique, le Loiret, le Lot, le Lot-et-Garonne, la Lozère, le Maine-et-Loire, la Manche, la Marne, la Haute-Marne, la Mayenne, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, le Morbihan, la Moselle, la Nièvre, le Nord, l'Oise, l'Orne, le Pas-de-Calais, le Puy-de-Dôme, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, les Pyrénées-Orientales, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, le Rhône, la Haute-Saône, la Saône-et-Loire, la Sarthe, la Savoie, la Haute-Savoie, Paris, la Seine-Maritime, la Seine-et-Marne, les Yvelines, les Deux-Sèvres, la Somme, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, la Vendée, la Vienne, la Haute-Vienne, les Vosges, l'Yonne, le Territoire de Belfort, l'Essonne, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne et le Val-d'Oise.

«Une nouvelle perturbation bien active abordera la façade atlantique jeudi pour traverser le pays ; les vents se renforceront sur tout le territoire et les cumuls de pluies les plus importants affecteront les reliefs de l'est», explique Météo-France.