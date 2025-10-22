Art contemporain : une grenouille géante installée place Vendôme

La foire d'art contemporain Art Basel Paris investi la capitale de vendredi à dimanche. L'une des oeuvres symboles de cet événement est une grenouille géante appelée Kermit, version gonflable et géante de la marionnette du Muppet Show.

Une oeuvre immanquable. L'installation d'une grenouille géante en plein coeur de la capitale, place Vendôme, ne manque pas de générer les réactions des riverains. Cette réplique gonflable marque le passage de la foire d'art contemporain Art Basel Paris.

«Ce mois d’octobre, à Paris, les amateur∙rice∙s de cuisses de grenouille trouveront place Vendôme bien plus qu’un simple avant-goût», peut-on lire sur le site de l'événement. Cette structure de 20 mètres de long a été conçue par l'artiste américain Alex Da Corte, connu pour ses installations et ses vidéos immersives.

La tête dégonflée de cette représentation serait une «façon de rendre hommage à la chaîne publique américaine PBS, sur laquelle le Muppet Show, célèbre série humoristique, a été diffusée à ses débuts dans les années 1970, au moment où elle est victime de coupes budgétaires drastiques», a expliqué Clément Delépine, directeur de la foire, qui s'apprête à quitter son poste pour prendre la tête de Lafayette anticipations.

Une oeuvre déjà critiquée

Son inspiration précise provient de la parade de Thanksgiving à Macy's, célèbre magasin de mode de New York. Alex Da Corte confie : «La parade de Thanksgiving de Macy’s présentait chaque année une nouvelle mascotte, comme Snoopy, Mickey Mouse, Betty Boop, ou Kermit la grenouille. Et en 1991, Kermit s’est accrochée à quelque chose, et une partie de sa tête s’est déchirée. Le plus étrange c’était que seule sa tête s’étant dégonflée, elle était entre deux vies, deux états».

Sur les réseaux sociaux, cette oeuvre, déjà installée à Paris, n'a pas tardée à être critiquée. Certains jugent notamment la posture de cette grenouille offensante voire déplacée. En outre, l'apparition d'une telle représentation artistique peu de temps après le vol au sein du musée du Louvre, qui a entaché la réputation de la ville de Paris ainsi que son dispositif de sécurité, passe pour certains comme une provocation.

Je sais que globalement, l'idée de la gauche est de faire suer le bourgeois, et l'art moderne leur a permis de rendre tout le monde chèvre depuis un bon moment, a commencer par le fête de la musique consistant à avoir des chevelus sous vos fenêtre jusqu'à 3 heures du matin en… — Emmanuelle G. (@Emmanuelle_IDL) October 22, 2025

Au-delà de cette grenouille, tout au long du week-end, plus de 200 galeries internationales d'une quarantaine de pays seront accueillies sous l'immense verrière du Grand Palais pour la quatrième édition de la foire Art Basel, leader mondial du secteur.