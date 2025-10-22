Assemblée nationale : que contient le projet de loi sur la vie chère en Outre-mer examiné en commission ce mercredi ?

La Commission des lois de l’Assemblée nationale doit commencer, ce mercredi, l’examen du projet de loi sur la vie chère en Outre-mer, déposé en juillet dernier par Manuel Valls, ministre à l’époque. Mais que contient le texte ?

Un texte attendu. Ce mercredi 22 octobre, les membres de la Commission des lois de l’Assemblée nationale vont entamer l’examen du projet de loi sur la vie chère en Outre-mer. Un texte porté par le ministre de l’époque Manuel Valls et repris par le nouveau gouvernement de Sébastien Lecornu.

Le Premier ministre avait évoqué le maintien de ce projet de loi lors de sa déclaration de politique générale devant les députés le 14 octobre dernier. Déposé le 30 juillet dernier, le texte a pour ambition première de réduire l’écart de prix entre les produits vendus en Outre-mer et ceux vendus dans l’Hexagone.

Le projet contient des mesures relatives à l’amélioration du pouvoir d’achat, sur la grande distribution mais aussi sur la concurrence et la protection des entreprises locales. Des mesures nécessaires car selon une étude de l’Insee parue en 2022, le niveau général des prix à la consommation est supérieur en Outre-mer.

L’Institut national de la statistique et des études économiques met en avant une supériorité de ce niveau de 9% à la Réunion, de 10% à Mayotte ou encore de 16% en Guadeloupe. Ces écarts touchent particulièrement les denrées alimentaires, qui sont par exemple, 42% plus chère en Guadeloupe qu’en métropole.

Compenser le coût de l’éloignement géographique

Cette différence dans le niveau général des prix à la consommation peut en partie s’expliquer par l’éloignement géographique des territoires d’Outre-mer. C’est pourquoi le texte propose une mesure d’adaptation du seuil de revente à perte pour permettre une baisse rapide des prix en rayon, notamment via l’exclusion du prix du transport du calcul du SRP.

Pour la Martinique, le projet de loi souhaite une expérimentation quinquennale d’un service public sous le nom de «e-hub», qui doit permettre de faciliter le commerce en ligne à des conditions tarifaires acceptables pour les entreprises locales.

Le texte prévoit aussi la possibilité pour le gouvernement de réglementer le prix des produits de première nécessité. Cette mesure, instaurée en 2012, n’a encore jamais été mise en œuvre mais le projet de loi sur la vie chère en précise les contours pour permettre son utilisation.

Protéger la production locale

Le pouvoir d’achat direct n’est pas le seul évoqué dans ce projet de loi. En effet, le texte prévoit un renforcement des obligations incombant aux grandes entreprises de la distribution, notamment sur la transparence économique de leurs activités.

De plus, la modification des conditions générales de vente des produits grande consommation au motif qu’ils seront vendus en Outre-mer sera interdite. Les sanctions seront-elles aussi plus fortes à l’encontre des entreprises qui ne respectent pas leurs obligations.

Les territoires d’Outre-mer possèdent des producteurs locaux que la loi se doit de protéger pour permettre leur survie mais aussi leur compétitivité face aux mastodontes de la grande distribution. Le texte prévoit donc un élargissement de l’article L.420-5 du Code du commerce aux denrées alimentaires substituables.

Enfin, plusieurs expérimentations devant durer cinq ans seront lancées pour permettre la réservation d’une partie des marchés publics aux micro-entreprises et PME locales.