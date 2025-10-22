Toute l’actu en direct 24h/24
Crues : voici les 11 départements placés en vigilance jaune ce jeudi

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

La tempête Benjamin arrive sur la France ce jeudi 23 octobre et entraîne avec elle de nombreuses perturbations météorologiques. Ainsi, Météo-France a placé onze départements en vigilance jaune «crues» pour cette journée.

La prudence est de rigueur. Avec l’arrivée de la tempête Benjamin, Météo-France a placé onze départements en vigilance jaune crue pour la journée de ce mercredi 22 octobre.

© Météo-France

Sont concernés par cette vigilance la Charente, la Charente-Maritime, la Corrèze, la Dordogne, la Gironde, l’Isère, le Lot, le Lot-et-Garonne, le Puy-de-Dôme, la Savoie et la Haute-Savoie.

En parallèle, seize départements ont été placés en vigilance orange vents, quatre en vigilance orange vague-submersion et un en vigilance orange pluie-inondation.

Par ailleurs, 78 départements sont également visés par une alerte jaune vents, 66 départements en vigilance jaune orages, 39 en vigilance jaune pluie-inondation et douze en vigilance jaune vagues-submersion.

vigilance météoCrues

