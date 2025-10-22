Crues : voici les 11 départements placés en vigilance jaune ce jeudi

La tempête Benjamin arrive sur la France ce jeudi 23 octobre et entraîne avec elle de nombreuses perturbations météorologiques. Ainsi, Météo-France a placé onze départements en vigilance jaune «crues» pour cette journée.

La prudence est de rigueur. Avec l’arrivée de la tempête Benjamin, Météo-France a placé onze départements en vigilance jaune crue pour la journée de ce mercredi 22 octobre.

© Météo-France

Sont concernés par cette vigilance la Charente, la Charente-Maritime, la Corrèze, la Dordogne, la Gironde, l’Isère, le Lot, le Lot-et-Garonne, le Puy-de-Dôme, la Savoie et la Haute-Savoie.

En parallèle, seize départements ont été placés en vigilance orange vents, quatre en vigilance orange vague-submersion et un en vigilance orange pluie-inondation.

Par ailleurs, 78 départements sont également visés par une alerte jaune vents, 66 départements en vigilance jaune orages, 39 en vigilance jaune pluie-inondation et douze en vigilance jaune vagues-submersion.