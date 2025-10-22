«Cette proposition est honteuse, c'est une farce», a critiqué ce mercredi sur CNEWS Sylvain Grataloup, le président de l’Union Nationale des Propriétaires Immobilier. Il réagissait à la proposition du député Philippe Juvin de «transformer» gratuitement les locataires de HLM en propriétaires après vingt ans d’occupation.
HLM gratuits au bout de 20 ans : «Cette proposition est honteuse, c'est une farce», critique le président de l’Union Nationale des Propriétaires Immobilier
