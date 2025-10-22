«Il a fait le mauvais choix» : après le vol au Louvre, l'ex-ministre de la Culture Aurélie Filippetti charge Emmanuel Macron

L’ancienne ministre de la Culture, Aurélie Filippetti, a déclaré ce mardi sur Public Sénat que le récent vol commis au musée du Louvre était de la responsabilité directe d’Emmanuel Macron.

L’ancienne ministre de la Culture n’a pas mâché ses mots. Invitée sur Public Sénat, Aurélie Filippetti a estimé que la responsabilité du vol au musée du Louvre, estimé à 88 millions d’euros, incombait «au gouvernement et à Emmanuel Macron».

Cambriolage du Louvre : “On pouvait craindre qu'il y ait des problèmes”, assure l’ancienne ministre de la Culture, @aurelifil qui juge qu’il y a une responsabilité du gouvernement. #BonjourChezVouspic.twitter.com/hSl22PoUuO — Public Sénat (@publicsenat) October 22, 2025

«On pouvait craindre qu’il y aurait des problèmes», a-t-elle lancé, alors que la présidente du musée, Laurence des Cars, est auditionnée ce jour devant le Sénat.

Un budget mal investi, selon l’ancienne ministre

D’après ses dires, le projet d'Emmanuel Macron baptisé «Louvre renaissance» aurait fait fi de problèmes plus importants et pourtant connus de tous au sein du célèbre musée parisien. «Il a choisi d'investir 600 millions d'euros dans un plan de grands travaux de prestige, baptisé "Louvre-Nouvelle Renaissance"», tacle-t-elle.

«Louvre-Nouvelle Renaissance» est «un projet d'ensemble à la fois scientifique, culturel, architectural, patrimonial, environnemental, technique et numérique», annoncé en janvier 2025 par le chef de l'Etat.

Elle regrette que le choix du président de la République de l'époque soit davantage un effet de communication qu'autre chose. «Ces travaux étaient beaucoup moins vendeurs d’un point de vue médiatique. Refaire la plomberie, c’est beaucoup moins glamour», dit-elle.

Par ailleurs, l'ex-élue de gauche n’a pas hésité à rappeler que deux expositions avaient fermé l’année dernière en raison de problèmes de fuite d’eau.

Aurélie Filippetti a conclu en affirmant que la responsabilité du ministère de la Culture était engagée dans ce vol, et de fait «qu’Emmanuel Macron avait fait le mauvais choix».