Laurent Nuñez, ministre de l'Intérieur : «L’estimation d’étrangers en situation irrégulière dans notre pays est de 700.000»

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

«L’estimation d’étrangers en situation irrégulière dans notre pays est de 700.000», a affirmé Laurent Nuñez, ministre de l'Intérieur, ce mercredi, dans La Grande Interview sur CNEWS, s'exprimant sur l'immigration illégale en France. 

Un chiffre qui varie. Invité de La Grande Interview sur CNEWS, Laurent Nuñez a donné une estimation du nombre «d’étrangers en situation irrégulière en France». 

Selon le ministre de l’Intérieur, le chiffre estimé «de clandestins» est de «700.000 personnes». Le nouveau locataire de Beauvau a cependant reconnu que «la fourchette» annoncée par Gérald Darmanin, en 2021, de «600.000 à 900.000 étrangers en situation irrégulière» était également «cohérente». 

Le ministre interpellé par Jordan Bardella 

Depuis sa prise de fonction, Laurent Nuñez a été plusieurs fois interpellé par les oppositions sur le sujet de l’immigration. Ce mardi, le président du Rassemblement national Jordan Bardella a demandé au ministre de l’Intérieur, dans une lettre, une «estimation» du nombre d’étrangers en «situation irrégulière» en France. 

Laurent Nuñez : «Il faut être absolument intraitable dans le traitement des OQTF»

«Les Français ont le droit légitime de connaître la réalité de la politique migratoire conduite en leur nom, et d'accéder, en toute clarté, aux chiffres relatifs à la présence d'étrangers en situation irrégulière sur notre sol», a écrit Jordan Bardella dans son courrier.

InterviewPolitiqueLaurent NuñezMinistreMinistère de l'Intérieur

