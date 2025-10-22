«Loi Coluche» : comment le dispositif visant à favoriser les dons aux associations pourrait-il évoluer en 2026 ?

Ce mardi, la commission des Finances de l’Assemblée nationale a adopté un amendement visant à transformer la «niche Coluche», qui permet de déduire des impôts 75% des sommes versées à des associations.

La bataille budgétaire suit son cours. Ce mardi, en commission des Finances de l’Assemblée nationale, les députés ont adopté un amendement de La France insoumise visant à transformer «la niche Coluche».

Votée en 1988, cette législation permet aujourd’hui de défiscaliser 75% des dons versés à une association caritative. Dans le détail, cet amendement, défendu par la députée LFI de Gironde Mathilde Feld, prévoit de transformer cette niche en crédit d’impôt.

Dons aux organismes d'aide aux personnes en difficulté : la députée LFI @MathildeFeld propose de transformer la "niche Coluche" en crédit d'impôt pour "ouvrir cette possibilité de générosité à tous les Français".

L'amendement est adopté.#Budget2026#PLF2026#DirectANpic.twitter.com/FLKRw0FGYo — LCP (@LCP) October 21, 2025

A contrario, le gouvernement proposait de son côté de doubler le plafond de cette niche pour le porter à 2.000 euros. Une modification jugée «insuffisante» pour la gauche.

Ce changement de la «loi Coluche» devra cependant être confirmé en séance publique, à partir de vendredi, lors de l’examen de la partie recettes du projet de loi de finances dans l’Hémicycle.

La défiscalisation des pensions alimentaires

Alors que l’examen du budget 2026 se poursuit en commission des Finances, la gauche s’est félicitée de plusieurs victoires. Ce lundi les députés ont adopté une mesure permettant de défiscaliser les pensions alimentaires pour le parent qui la reçoit.

Porté par le socialiste Philippe Brun, l’amendement prévoit concrètement que les pensions alimentaires reçues pour l’entretien d’un enfant mineur ne seront plus soumises à l’impôt sur le revenu, dans la limite de 4.000 euros par enfant et plafonnées à 12.000 euros par an. Pour le parent qui verse la pension, il sera possible d’intégrer les enfants dans son quotient familial, sous conditions, afin de bénéficier d’une demi-part fiscale.