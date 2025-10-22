Toute l’actu en direct 24h/24
«Loi Coluche» : comment le dispositif visant à favoriser les dons aux associations pourrait-il évoluer en 2026 ?

Votée en 1988, la loi Coluche permet aujourd’hui de défiscaliser 75% des dons versés à une association caritative. [Eric PATIN / Restos du coeur]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Ce mardi, la commission des Finances de l’Assemblée nationale a adopté un amendement visant à transformer la «niche Coluche», qui permet de déduire des impôts 75% des sommes versées à des associations. 

La bataille budgétaire suit son cours. Ce mardi, en commission des Finances de l’Assemblée nationale, les députés ont adopté un amendement de La France insoumise visant à transformer «la niche Coluche». 

Votée en 1988, cette législation permet aujourd’hui de défiscaliser 75% des dons versés à une association caritative. Dans le détail, cet amendement, défendu par la députée LFI de Gironde Mathilde Feld, prévoit de transformer cette niche en crédit d’impôt. 

A contrario, le gouvernement proposait de son côté de doubler le plafond de cette niche pour le porter à 2.000 euros. Une modification jugée «insuffisante» pour la gauche. 

Ce changement de la «loi Coluche» devra cependant être confirmé en séance publique, à partir de vendredi, lors de l’examen de la partie recettes du projet de loi de finances dans l’Hémicycle.

La défiscalisation des pensions alimentaires

Alors que l’examen du budget 2026 se poursuit en commission des Finances, la gauche s’est félicitée de plusieurs victoires. Ce lundi les députés ont adopté une mesure permettant de défiscaliser les pensions alimentaires pour le parent qui la reçoit. 

Sur le même sujet Budget 2026 : les députés rejettent la taxe Zucman en commission, avant de nouveaux débats dans l'Assemblée Lire

Porté par le socialiste Philippe Brun, l’amendement prévoit concrètement que les pensions alimentaires reçues pour l’entretien d’un enfant mineur ne seront plus soumises à l’impôt sur le revenu, dans la limite de 4.000 euros par enfant et plafonnées à 12.000 euros par an. Pour le parent qui verse la pension, il sera possible d’intégrer les enfants dans son quotient familial, sous conditions, afin de bénéficier d’une demi-part fiscale.

