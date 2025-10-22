Orages : voici les 46 départements placés en vigilance jaune ce mercredi

Météo-France a placé 46 départements en vigilance jaune «orages» pour la journée du mercredi 22 octobre.

Le ciel sera agité ce mercredi. Les prévisionnistes de Météo-France ont indiqué, dans leur dernier bulletin météo, que 46 départements seront placés en vigilance jaune pour des risques d'orages dans la journée du mercredi 22 octobre.

Les départements concernés sont : l’Allier, le Calvados, le Cantal, la Charente, la Charente-Maritime, le Cher, la Corrèze, la Haute-Corse, la Corse-du-Sud, la Côte-d’Or, les Côtes-d’Armor, la Creuse, la Dordogne, le Doubs, l’Eure-et-Loir, le Finistère, le Gers, la Gironde, l’Ille-et-Vilaine, l'Indre, l’Indre-et-Loire, le Jura, et les Landes.

Mais aussi le Loir-et-Cher, la Loire-Atlantique, le Loiret, le Lot, le Lot-et-Garonne, le Maine-et-Loire, la Manche, la Mayenne, le Morbihan, la Nièvre, l’Orne, le Puy-de-Dôme, la Saône-et-Loire, la Sarthe, Paris, les Yvelines, le Tarn-et-Garonne, la Vendée, la Haute-Vienne, l'Essonne, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne et le Val-d'Oise.

Selon les prévisions, les orages devraient toucher ces départements tout au long de la journée mais aussi de la soirée et de la nuit.