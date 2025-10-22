Orages : voici les 67 départements placés en vigilance jaune ce jeudi

Météo-France a placé 67 départements en vigilance jaune aux «orages» pour la journée du jeudi 23 octobre.

Le passage de la tempête Benjamin va se faire ressentir dans l’Hexagone ce jeudi. Météo-France a placé 67 départements en vigilance jaune pour les «orages» concernant la journée de jeudi.

Les départements concernés sont : l’Ain, l’Aisne, l’Allier, les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes, l’Ardèche, les Ardennes, l’Aube, les Bouches-du-Rhône, la Charente, la Charente-Maritime, le Cher, la Corrèze, la Haute-Corse, la Corse-du-Sud, la Côte-d’Or, les Côtes-d’Armor, la Creuse, le Doubs, la Drôme, l’Eure, l’Eure-et-Loir, la Gironde, l’Ille-et-Vilaine, l'Indre, l’Indre-et-Loire, l’Isère et le Jura.

Mais aussi le Loir-et-Cher, la Loire-Atlantique, le Loiret, le Maine-et-Loire, la Manche, la Marne, la Haute-Marne, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, le Morbihan, la Moselle, la Nièvre, le Nord, l’Oise, le Pas-de-Calais, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, la Haute-Saône, la Saône-et-Loire, la Savoie, la Haute-Savoie, Paris, la Seine-Maritime, la Seine-et-Marne, les Yvelines, les Deux-Sèvres, la Somme, le Vaucluse, la Vendée, la Vienne, la Haute-Vienne, les Vosges, l’Yonne, le Territoire de Belfort, l’Essonne, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne et le Val-d’Oise.

«Le temps est très perturbé sur le pays et aucune région n'est épargnée, même si le littoral méditerranéen reste un peu plus au sec. Les passages pluvieux soutenus et les averses orageuses se succèdent partout, apportant encore des cumuls importants, notamment sur le quart sud-ouest jusqu'à l'ouest du Massif central, ainsi que Rhône-Alpes, Franche-Comté et Alsace-Lorraine», a indiqué Météo-France.

«En Corse, après un début de journée relativement calme, le temps se dégrade avec l'arrivée d'orages et d'averses en cours de matinée, accompagnés de vent très fort atteignant 90-110 km/h voire jusqu'à plus de 120-130/h sur le relief et le cap», a conclu l’organisme météorologique de référence.