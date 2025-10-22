Pluie-inondation : voici le seul département placé en vigilance orange ce jeudi

Dans son dernier bulletin, Météo-France a placé un seul département en vigilance orange pour des risques de «pluie-inondation» dans la journée du jeudi 23 octobre.

De très grosses averses sont à prévoir. Alors que la dépression Benjamin entraîne avec elle de fortes rafales de vent, la pluie sera également présente sur une large partie du territoire, et notamment dans le centre du pays. Météo-France a ainsi placé un département en vigilance orange «pluie-inondation» pour la journée du jeudi 23 octobre.

Le département concerné par la vigilance est la Corrèze.

Météo-France

Selon Météo-France, l’alerte sera particulièrement effective dans la nuit et dans la matinée, et ce jusqu’en début d’après-midi autour de 15h.

À noter que 40 départements seront par ailleurs placés en vigilance jaune «pluie-inondation» pour la journée du jeudi 23 octobre.