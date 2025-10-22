Toute l’actu en direct 24h/24
Pluie-inondation : voici les 17 départements placés en vigilance jaune ce mercredi

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Face aux intempéries, Météo-France a placé 17 départements en vigilance jaune «pluie-inondation» pour la journée du mercredi 22 octobre.

La pluie s'installe sur l’Hexagone. Météo-France a placé 17 départements en vigilance jaune «pluie-inondation» pour la journée du mercredi 22 octobre.

Météo-France

Sont concernés : l’Ain, le Cantal, la Corrèze, la Creuse, la Dordogne, le Gers, la Gironde, l’Isère, les Landes, le Lot, le Lot-et-Garonne, le Puy-de-Dôme, la Savoie, la Haute-Savoie, le Tarn-et-Garonne, la Vendée et la Haute-Vienne.

En parallèle, 46 départements sont placés en vigilance jaune «orages» ce mercredi. 

MétéoMétéo-Francevigilance météopluieInondation

