Pluie-inondation : voici les 17 départements placés en vigilance jaune ce mercredi

La pluie s'installe sur l’Hexagone. Météo-France a placé 17 départements en vigilance jaune «pluie-inondation» pour la journée du mercredi 22 octobre.

Sont concernés : l’Ain, le Cantal, la Corrèze, la Creuse, la Dordogne, le Gers, la Gironde, l’Isère, les Landes, le Lot, le Lot-et-Garonne, le Puy-de-Dôme, la Savoie, la Haute-Savoie, le Tarn-et-Garonne, la Vendée et la Haute-Vienne.

En parallèle, 46 départements sont placés en vigilance jaune «orages» ce mercredi.