Pluie-inondation : voici les 40 départements placés en vigilance jaune ce jeudi

Face aux intempéries, Météo-France a placé 40 départements en vigilance jaune «pluie-inondation» pour la journée du jeudi 23 octobre.

La pluie s'installe sur l’Hexagone. Alors que la dépression Benjamin s'apprête à frapper le pays, Météo-France a placé 40 départements en vigilance jaune «pluie-inondation» pour la journée du jeudi 23 octobre.

Météo-France

Sont concernés : l’Ain, les Hautes-Alpes, l’Aveyron, le Cantal, la Charente, la Charente-Maritime, le Cher, la Côte-d’Or, la Creuse, la Dordogne, le Doubs, le Gers, la Gironde, l’Indre, l’Isère, le Jura, les Landes, le Lot, le Lot-et-Garonne, la Haute-Marne, la Nièvre, le Nord, et le Pas-de-Calais.

Mais aussi le Puy-de-Dôme, les Pyrénées-Atlantiques, la Haute-Saône, la Saône-et-Loire, la Savoie, la Haute-Savoie, la Seine-Maritime, les Deux-Sèvres, la Somme, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, la Vendée, la Vienne, la Haute-Vienne, les Vosges, et le Territoire de Belfort.

En parallèle, un département a été placé en vigilance orange «pluie-inondation» ce jeudi.