Présidentielle 2027 : Marine Tondelier annonce sa candidature

Marine Tondelier est la patronne des Ecologistes. [REUTERS/Stephanie Lecocq]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

La patronne des Ecologistes, Marine Tondelier, a annoncé ce mercredi 22 octobre se porter candidate pour l’élection présidentielle de 2027. Pour officialiser cette dernière, un vote du parti aura lieu en décembre prochain. 

Une nouvelle candidature. Secrétaire nationale des Ecologistes, Marine Tondelier, a annoncé ce mercredi 22 octobre dans un entretien accordé au Nouvel Obs, se lancer dans la course à la présidentielle en 2027.

L’élue de 39 ans, a expliqué que son choix de se présenter à l’élection présidentielle était «un acte d’amour pour la France», ajoutant être «convaincue que le chemin existe pour une victoire de notre camp».

Toutefois, sa candidature doit encore être officiellement approuvée par son parti lors d’un vote qui aura lieu en décembre prochain. De plus, Marine Tondelier entend se présenter à une primaire de la gauche où sont pour l'instant aussi candidats les députés ex-insoumis François Ruffin et Clémentine Autain.

Une primaire qui, à ses yeux, est «la condition de la victoire» afin d'avoir «une candidature dans laquelle un maximum d’électeurs de gauche se retrouvent». Un rendez-vous électoral qui se tiendra même si des figures importantes de la gauche telles que Jean-Luc Mélenchon et Raphaël Glucksmann refusent d'y participer. 

«Je suis une femme, jeune, écologiste, je viens du bassin minier du Pas-de-Calais, alors, je devrais sans doute me battre deux fois plus que d’autres : j'y suis prête», a-t-elle ajouté, précisant qu'elle se donnerait corps et âme pour «empêcher notre pays de basculer entre les mains de l'extrême droite».

Marine Tondelier souhaite également «réparer ce qui a été abîmé, les services publics, la démocratie, l’environnement, et aussi le lien entre les Français». 

