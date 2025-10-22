Saône-et-Loire : la grotte de prière des Libaux a été saccagée

Une grotte de prière a été détériorée en Saône-et-Loire. Les riverains se sont mobilisés pour la remettre en état.

Connue pour être une étape dans le pèlerinage vers Saint-Jacques de Compostelle, la grotte des Libaux a été saccagée. Les statues ont été brisées et les bougies renversées dans ce lieu de prière situé à Lessard-en-Bresse, en Saône-et-Loire.

Le maire de ce village de 500 habitants, Alain Philippe, estime que ces faits, qu'il qualifie de «vandalisme», ont pu se produire au cours du week-end des 18 et 19 octobre.

«Ça fait vraiment mal au coeur»

«Tout a été cassé à l'intérieur, explique-t-il. Je ne pense pas que ce soit un acte antichrétien. Je pense plutôt que ce sont des jeunes qui ont fait ça».

«Ça fait vraiment mal au coeur, affirme à CNEWS une habitante venue constater les dégâts. Parce que c'est une beauté cette grotte quand même».

Comme elle, d'autres riverains ont été touchés par le sort de la grotte des Libaux et se sont mobilisés pour la remettre en état. Ce n'est pas la première fois que l'endroit est ainsi détérioré mais aucun auteur n'a jamais été identifié, malgré les plaintes déposées par la mairie.