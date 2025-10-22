SNCF : le Parlement approuve la nomination de Jean Castex comme PDG

Le Parlement a donné ce mercredi son feu vert à la nomination de l'actuel PDG de la RATP et ancien Premier ministre, Jean Castex, à la tête de la SNCF.

Proposé par Emmanuel Macron pour succéder à Jean-Pierre Farandou, nouveau ministre du Travail, pour prendre la tête de la SNCF, la nomination de Jean Castex a été approuvée par le Parlement ce mercredi.

Haut-fonctionnaire, ancien maire de Prades, dans les Pyrénées-Orientales, Jean Castex a été découvert pour le plus grand nombre le 3 juillet 2020, lorsqu’il est devenu Premier ministre, succédant à Edouard Philippe.

Surnommé «Monsieur déconfinement», celui-ci disposait déjà d’une importante expérience politique, en coulisses, notamment pour avoir occupé le poste de Secrétaire général adjoint de l’Elysée entre 2011 et 2012 sous Nicolas Sarkozy.

Il a géré la pandémie de Covid-19 dans la dernière ligne droite du premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Après son passage à Matignon, Jean Castex avait renoncé à tous les avantages des anciens Premier ministre (chauffeur, protection rapprochée, collaborateur rémunéré par l’État).

Une politique portée sur les transports

Lors de ses deux années à Matignon, il a pris plusieurs mesures concernant le ferroviaire, notamment la multiplication des réouvertures des trains de nuit, et la signature en avril 2022 d'un contrat de performance entre l’État et SNCF réseau.

Après son poste de Premier ministre, Jean Castex a passé presque trois ans à la direction de la RATP. A la tête de la régie des transports franciliens, il a rempli la mission principale pour laquelle il avait été nommé : garantir des transports de qualité pendant les Jeux olympiques 2024.

Sous son impulsion, la RATP, plombée par une offre de transport défaillante, a repris des couleurs grâce à un accord sur la qualité de vie au travail avec les syndicats et des hausses de salaires.

«Lutter contre le vieillissement du réseau»

A la SNCF, Jean Castex compte se concentrer prioritairement sur «l'amélioration de l'infrastructure» du groupe ferroviaire et «l'arrivée de nouveaux matériels roulants» afin de lutter contre le vieillissement de son réseau et développer la clientèle face à l'arrivée de la concurrence.

«Il y a beaucoup de choses à faire sur le train, le grand soir c'est l'amélioration de l'infrastructure, c'est l'arrivée du matériel roulant», avait-il déclaré lors d'une audition devant la commission du Développement durable du Sénat le 15 octobre dernier.

Il s'est notamment inquiété de «l'impact très concret du changement climatique sur la perturbation des réseaux».

Jean Castex a indiqué qu'il continuerait à la SNCF ce qui a fait sa marque de fabrique à la RATP : les visites de terrain. «Je n'ai pas commencé à faire des visites de terrain quand je suis arrivé à la RATP, j'ai fait ça toute ma vie» a-t-il raconté.