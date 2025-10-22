Union des droites : Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez à nouveau opposés

Pour vaincre la gauche et les macronistes de nombreux politiques, dont Éric Ciotti en première ligne, prônent l’union des droites. Un sujet sur lequel Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez sont à nouveau opposés.

Une bataille fratricide chez LR. L’un voulait la censure, l’autre s’y opposait, les tensions entre Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez se poursuivent sur le sujet de l’union des droites, à laquelle le président du parti ne croit pas.

Bruno Retailleau, président du parti, et Laurent Wauquiez, chef de file des députés LR, ont tous les deux pris la parole ce mercredi 22 octobre pour faire part de leur point de vue sur le sujet. Encore une fois, les deux hommes ne partagent pas la même vision de ce projet souhaité notamment par Éric Ciotti.

Le premier a martelé dans une interview accordée au Figaro : «Je ne crois pas à l’union des droites par les appareils mais par les électeurs (…) Je veux que les LR soient en situation de rassembler tous les électeurs. Pour cela, il faut être visible, audible et crédible. Si la droite se compromet dans les calculs, elle est morte».

Par ailleurs, le patron de LR a rappelé que Marine Le Pen et le Rassemblement national ne partageaient pas la même vision économique que la droite traditionnelle. «Son programme économique n’est pas le nôtre : il est de gauche», a-t-il dénoncé.

Laurent Wauquiez veut y croire

De son côté, Laurent Wauquiez, qui avait déjà fait part de sa volonté d’union des droites il y a quelques semaines, a réitéré ses propos ce mercredi sur BFM. «Je suis pour le rassemblement de la droite de Gérald Darmanin à Sarah Knafo», a-t-il déclaré, ajoutant que «dans union des droites le mot important était droite».

Je suis pour le rassemblement de la droite de Gérald Darmanin à Sarah Knafo. Si on veut redresser le pays, il faut retrouver de la fermeté sur le régalien, revaloriser le travail et lutter contre l’assistanat. Ce sont les repères. pic.twitter.com/rxA11R34fb — Laurent Wauquiez (@laurentwauquiez) October 22, 2025

«Aujourd’hui, la droite est une version puzzle. Vous avez de la droite dans la macronie, chez Les Républicains. De la droite qui est partie avec Sarah Knafo chez Reconquête», a-t-il détaillé, estimant qu’Éric Ciotti «a fait le choix d’être sur le porte-bagage du RN».

Ainsi, cette union exclurait le Rassemblement national. «Marine Le Pen elle-même a expliqué à plusieurs reprises qu’elle n’était pas de droite, qu’elle ne partageait pas les idées de la droite sur l’économie», a-t-il justifié.

Les Républicains sont fragilisés depuis quelques semaines avec les luttes intestines incessantes qui gangrènent le parti. Une faiblesse dans laquelle s’est engouffré Éric Ciotti, qui a appelé, le 18 octobre dernier, les électeurs et adhérents déçus à rejoindre son parti.