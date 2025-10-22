Toute l’actu en direct 24h/24
Vagues-submersion : voici les 12 départements placés en vigilance jaune ce jeudi

Par CNEWS
Publié le

Météo-France a placé 12 départements en vigilance jaune vagues-submersion pour la journée du jeudi 23 octobre.

La France est confrontée à la perturbation Benjamin cette semaine et des pluies parfois soutenues sont attendues ce jeudi 23 octobre. Météo-France a en conséquence placé 12 départements en vigilance jaune vagues-submersion.

Il s'agit du Pas-de-Calais, de la Somme, du Calvados, de la Manche, de l'Ille-et-Vilaine, des Côtes-d'Armor, du Finistère, du Morbihan, de la Loire-Atlantique, de la Vendée, de la Charente-Maritime et enfin de la Corse-du-Sud.

Orages : voici les 67 départements placés en vigilance jaune ce jeudi

En cas d'alerte vagues-submersion, il est recommandé de ne pas prendre la mer mais aussi de se tenir dans la mesure du possible éloigné des côtes et estuaires.

Météovagues-submersionvigilance météo

