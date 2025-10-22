Vagues-submersion : voici les 4 départements placés en vigilance orange ce jeudi

L'institut national de météorologie a placé quatre départements en vigilance orange pour vagues-submersion pour la journée de jeudi 23 octobre.

La vigilance est de mise sur les côtes françaises. Ce jeudi 23 octobre, alors que la tempête Benjamin traversera la France, les vents combinés à des coefficients de marée «de vive-eau», pourraient donner lieu à des vagues dangereuses. Ainsi, Météo-France a placé quatre départements en vigilance orange vagues-submersion.

Plus précisément, les quatre départements concernés sont : la Seine-Maritime, la Gironde, les Landes et les Pyrénées-Atlantiques.

© Météo-France

Les risques principaux devraient commencer au cours de la nuit, peu avant le lever du soleil. La vigilance maximale devrait être levée au milieu de l'après-midi, vers 15h.

L'ensemble du littoral Atlantique concerné

A noter que, les quinze départements situés sur le pourtour Atlantique du pays ont également été placés en vigilance jaune pour vagues-submersion.

Ce jeudi 23 octobre sera marqué par de nombreuses alertes, provoquées notamment par le passage de la tempête Benjamin. Cette dépression occasionnera de fortes rafales de vent et de fortes vagues, selon Météo-France.