Vents violents : voici les 16 départements placés en vigilance orange ce jeudi

Météo-France a placé 16 départements en vigilance orange pour «vents violents» dans la journée de ce jeudi 23 octobre.

Le passage de la tempête Benjamin va entraîner de fortes pluies et des vents violents dans son sillage ce jeudi. Météo-France a ainsi placé 16 départements en vigilance orange pour les vents violents.

© Météo-France

L’organisme a anticipé de «violentes rafales et fortes vagues associées sur la façade atlantique et le littoral de la Manche» ainsi que de «très forts vents également sur Massif-Central, Corse et dans le domaine de la Tramontane».

Les départements concernés sont l’Aude, la Charente, la Charente-Maritime, la Gironde, les Landes, la Manche, le Nord, le Pas-de-Calais, le Puy-de-Dôme, les Pyrénées-Atlantiques, les Pyrénées-Orientales, les Deux-Sèvres, la Somme, la Vendée, la Haute-Corse et la Corse-du-Sud.

«Le vent reste tempétueux une bonne partie de la journée avec des rafales atteignant 100 à 120 km/h voire localement 130 km/h attendues sur le littoral, en Manche comme sur la façade atlantique, et de 80 à 100 km/h ou plus dans l'intérieur des terres sur l'ensemble du pays. Dans la matinée, la tramontane devient très forte avec des rafales entre 90 et 110 km/h, et ce vent fort s'étend l'après-midi à tout le littoral méditerranéen, jusque-là épargné», a anticipé Météo-France.

«En Corse, après un début de journée relativement calme, le temps se dégrade avec l'arrivée d'orages et d'averses en cours de matinée, accompagnés de vent très forts atteignant 90-110 km/h voire jusqu'à plus de 120-130/h sur le relief», a conclu l’organisme météorologique de référence.