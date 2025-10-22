Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Vents violents : voici les 22 départements placés en vigilance jaune ce mercredi

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Selon  Météo-France, 22 départements de l'Hexagone vont être touchés par des vents violents, ce mercredi 22 octobre. En conséquence, ils sont placés en alerte jaune.

De puissantes rafales de vent attendues. Sur le quart nord-ouest du pays, 22 départements ont été placés en vigilance jaune pour vents violents pour la journée de mercredi 22 octobre.

Sont concernés : le Calvados, le Cantal, la Charente, la Charente-Maritime, la Corrèze, les Côtes-d'Armor, la Creuse, le Finistère, l'Ille-et-Vilaine, l'Indre-et-Loire, la Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire, la Manche, la Mayenne, le Morbihan, l'Orne, le Puy-de-Dôme, la Sarthe, les Deux-Sèvres, la Vendée, la Vienne et la Haute-Vienne.

Attention aux chutes de branches d'arbre

Les habitants de ces départements sont invités à faire preuve de prudence.

Sur le même sujet Vents violents : voici les 89 départements où de fortes rafales sont attendues ce jeudi Lire

Comme le rappellent les prévisionnistes, ces phénomènes naturels peuvent provoquer «des coupures d'électricité et de téléphone», pendant des durées relativement importantes. D'un point de vue matériel, ils peuvent provoquer des dommages à certaines toitures et même causer des blessures, notamment via la chute de branches d'arbre.

Dans certains cas extrêmes, «les véhicules peuvent être déportés» et «la circulation routière peut être perturbée, en particulier sur le réseau secondaire en zone forestière».

Météovigilance météoVent

À suivre aussi

Orages : voici les 46 départements placés en vigilance jaune ce mercredi
Pluie-inondation : voici les 15 départements placés en vigilance jaune ce mercredi
Fortes pluies : ces 18 départements où il devrait fortement pleuvoir ce mercredi

Ailleurs sur le web

Dernières actualités