Vents violents : voici les 6 départements placés en vigilance orange ce jeudi

Météo-France a placé six départements en vigilance orange pour «vents violents» dans la journée de ce jeudi 23 octobre.

Ça va souffler fort. Alors que pas moins de 90 départements sont en vigilance jaune pour «vents violents» ce jeudi 23 octobre, six autres ont été placés en vigilance orange par Météo-France, indiquant des risques particulièrement élevés en raison de la tempête Benjamin.

Les habitants de la Charente-Maritime, de la Gironde, des Landes, de la Manche, des Pyrénées-Atlantiques, et de la Vendée devront se montrer particulièrement prudents face aux intempéries.

© Météo-France

La tempête Benjamin va notamment frapper l'hexagone avec des pluies intenses et surtout «du vent très fort». Les rafales atteindront 100 à 120 km/h, voire 130 km/h sur le littoral, et 90 à 110 km/h dans les terres.

Le golfe de Gascogne, la Côte d'Opale ainsi que la côte méditerranéenne seront principalement exposés, avec des vagues importantes, pouvant atteindre jusqu'à 7 mètres de haut.

Les départements de la Gironde, des Landes et des Pyrénées-Atlantiques sont par ailleurs également en vigilance orange «vagues-submersion».

La tempête devrait s'évacuer sur le Danemark dès vendredi. Ensuite, les conditions météorologiques s'amélioreront, offrant un week-end plus calme.