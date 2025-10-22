Vol au Louvre : la présidente du musée auditionnée par le Sénat ce mercredi

Trois jours après le spectaculaire cambriolage survenu au musée du Louvre, où huit bijoux «d'une valeur inestimable» ont été dérobés, la présidente-directrice Laurence des Cars est auditionnée ce mercredi 22 octobre par la commission Culture du Sénat.

En quête de réponses. À la tête du musée du Louvre depuis 2021, Laurence des Cars est entendue ce mercredi 22 octobre par le Sénat concernant les éventuelles failles de sécurité de l'établissement, après le cambriolage survenu dans la galerie Apollon dimanche dernier.

Cette convocation permettra de non seulement vérifier le respect des procédures sécuritaires, mais également de faire le point sur les mesures de sécurité futures du musée en attendant les travaux de rénovation, prévue au plus tôt pour 2031.

Une réunion s'est tenue lundi entre le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez, la ministre de la Culture Rachida Dati et les services de l'État afin d'examiner les présumées failles. Selon franceinfo, ils ont demandé aux préfets d'évaluer la sécurité présente autour des établissements culturels et de la renforcer en cas de besoin.

D'après un rapport encore non publié, consulté par nos confrères, la Cour des comptes a alerté concernant les retards «considérables» de l’institution dans la mise en conformité de ses dispositifs techniques.

Les Sages de la rue Cambon ont notamment souligné un déséquilibre entre le budget annuel et les besoins réels, les montants alloués aux travaux d’entretiens et de remise aux normes à hauteur de 323 millions d’euros étant insuffisants.

Seulement huit minutes pour le casse du siècle

«Au Sénat, depuis plusieurs années, nous pointons les difficultés que rencontre l’entretien du patrimoine», a déploré la sénatrice centriste Catherine Morin-Desailly.

En février dernier, Kim Pham, administrateur général de l’établissement public du musée du Louvre, dénonçait déjà «l’état défectueux, parfois délabré des équipements», pointant la sûreté, l’électricité, le chauffage et la climatisation, les huisseries, etc.

«Nous ne pouvons pas considérer que réparer l’existant suffit. Si nous optons pour cette solution, nous serons confrontés aux mêmes problèmes à peu près tous les quinze ans», avait-il expliqué.

Dimanche, il a suffi de seulement huit minutes aux quatre malfaiteurs pour s’introduire dans le palais à l’aide d’un monte-charge, accéder à la galerie Apollon, situé au premier étage, découper une fenêtre avec une disqueuse et s'emparer de huit pièces d’«une valeur inestimable». Parmi elles, le collier et une boucle d’oreille de la parure de saphirs de la reine Marie-Amélie et de la reine Hortense, et le diadème de l’impératrice Eugénie.

La couronne de diamants et d’émeraudes de cette même souveraine, épouse de Napoléon III, a été retrouvée endommagée plus tard, à proximité du bâtiment. Les malfaiteurs et les bijoux manquants sont activement recherchés par les forces de l'ordre.