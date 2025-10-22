Vol au Louvre : la présidente du musée confirme avoir présenté sa démission, qui a été refusée

Trois jours après le rocambolesque vol de bijoux au Louvre, Laurence des Cars, la présidente-directrice du musée, a confirmé ce mercredi 22 octobre avoir présenté sa démission après les faits, laquelle a été refusée.

La présidente-directrice du Louvre, Laurence des Cars, a confirmé ce mercredi avoir présenté sa démission dimanche, quelques heures après le vol de huit joyaux - dont le préjudice est estimé à 88 millions d'euros - à la ministre de la Culture Rachida Dati, qui l'a refusée.

«Dimanche dernier, après avoir constaté aux côtés de la ministre de la Culture et du ministre de l'Intérieur, les conséquences de la terrible attaque que nous venions de subir, j'ai présenté à la ministre de la Culture en responsabilité ma démission. Elle l'a refusée», a déclaré Laurence des Cars devant la commission de la culture du Sénat.

Des attaques personnelles

«Il y a eu beaucoup de dérives dans la presse ces jours-ci et des attaques personnelles qui me meurtrissent», a par ailleurs déclaré Laurence des Cars, qui dirige le Louvre depuis 2021, faisant référence à des accusations de «dépenses inconsidérées».

Certains médias ont en effet relayé une information concernant des travaux pour une supposée salle à manger personnelle. «Cette salle de réunion n'est pas réservée à l'usage exclusif de la présidence du Louvre, elle n'est en aucun cas ma salle à manger personnelle», a-t-elle affirmé.

Laurence des Cars a affirmé qu'elle avait «décidé de ne pas occuper l'appartement de fonction» alloué à la présidence du musée, qui a été réaffecté à une résidence d'artiste. «Je suis une fonctionnaire» et «je crois servir mon pays et la culture du mieux que je peux», a-t-elle ajouté.