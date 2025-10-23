40 ans du RAID : l'unité d'élite de la Police nationale en chiffres

Unité d’élite de la Police nationale, le RAID célèbre ce jeudi 23 octobre son 40e anniversaire. Voici les chiffres forts de ce service d’intervention.

40 ans d’interventions. Véritable unité d’élite de la Police nationale, le RAID fête l’anniversaire de sa création ce jeudi 23 octobre.

40 ans

Cela fait officiellement 40 ans que le RAID a été créé via un décret du ministre de l’Intérieur de l’époque, Pierre Joxe. Cette création faisait «suite à la vague d'attentats qui sévissait en France», a expliqué son patron actuel Guillaume Cardy.

A l’origine du projet, Robert Broussard et Ange Mancini, le second fut d’ailleurs le premier chef de l’unité de 1985 à 1990.

Unité d'élite de la police, le RAID participe notamment à la lutte contre le grand banditisme, le terrorisme, les prises d'otages… En 2024, le service a également participé à la sécurisation des Jeux olympiques de Paris 2024.

De 80 à 500 hommes et femmes

À sa création en 1985, le RAID comprend 80 effectifs. Aujourd'hui, plus de 500 personnes travaillent au RAID, en comptant le personnel administratif. Les hommes et les femmes du RAID sont des opérateurs hautement spécialisés : effraction, varappe, parachutisme, tireurs haute précision, négociation, médecins, pilotes de drones, brigades cynotechniques... Autorisées à rejoindre le service en 2003, les femmes représentent environ 10% des effectifs.

16 antennes à travers la France

Outre son QG situé à Bièvres (Essonne), le RAID dispose de seize antennes réparties sur l'ensemble du territoire français : à Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Nancy, Nice, Rennes, Toulouse et Strasbourg pour l'Hexagone ; Nouméa (Nouvelle-Calédonie), Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), Saint-Denis (La Réunion), Fort-de-France (Martinique), Cayenne (Guyane) et Mamoudzou (Mayotte) en ce qui concerne les Outre-mer.

3 hommes tués

Depuis sa création, trois opérateurs ont été tués en mission : Christian Caron et Fernand Seither lors de la maîtrise d'un forcené déséquilibré à Ris-Orangis en août 1989, puis René Canto en avril 1996 lors de l'interpellation de militants nationalistes corses.

1.500 interventions

En 2024, le RAID est intervenu à 1.500 reprises, dont la moitié pour des interpellations à domicile d'individus dangereux ou armés.

Par le passé, l'unité s'est illustrée lors de la prise d'otages du tribunal de Nantes en 1985, l'arrestation des leaders d'Action directe en 1987, la prise d'otages de l'école maternelle de Neuilly en 1993 par Human Bomber.

Le RAID a également mené la neutralisation du gang de Roubaix en 1996, l'arrestation d'Yvan Colonna en 2003, la neutralisation de Mohamed Merah en 2012, la prise d'otage de l'Hyper Cacher ou encore participé aux interventions au Bataclan et Saint-Denis en 2015.

2.500.000 kilomètres

Chaque année, le RAID parcourt 2,5 millions de kilomètres avec les 400 différents véhicules de l'unité, dont l'impressionnant camion blindé BlackWolf, plus de neuf tonnes à vide et des roues de plus d'un mètre de hauteur.