Assemblée nationale : une consultation citoyenne sur la natalité et la parentalité lancée ce jeudi

Une consultation citoyenne est lancée ce jeudi sur le site de l'Assemblée nationale pour recueillir le point de vue du public sur la parentalité et les politiques qui y sont associées, dans le cadre d'une mission d'information sur les causes et conséquences de la baisse de la natalité en France.

Réarmer la France démographiquement. Ce jeudi 23 octobre est lancée une consultation citoyenne sur le site de l'Assemblée nationale. Son but est de recueillir le point de vue des Français sur la parentalité, la natalité et les politiques qui y sont associées.

La consultation est ouverte jusqu'au 4 décembre et interroge les citoyens sur «les déterminants de la natalité, leurs expériences et attentes en matière de parentalité, ainsi que leur perception des politiques publiques qui y sont associées», précise un communiqué de l'Assemblée nationale.

Les questions posées portent notamment sur «les freins à la natalité rencontrés par les familles et les futurs parents, les conditions matérielles et sociales de la parentalité, la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale, ou encore la place accordée par la société au rôle parental», détaille le document.

Une mission globale sur la baisse de la natalité

Les contributions recueillies alimenteront les travaux de la mission d'information sur les causes et conséquences de la baisse de la natalité en France, présidée par la députée Liot Constance de Pélichy. Débutée en juillet, la mission se conclura en janvier 2026 par la publication d'un rapport.

«Notre objectif est de cibler les causes économiques, sociales, sociologiques qui ont amené à une baisse de la natalité en France mais aussi de comprendre les conséquences qui y sont liées», avait précisé récemment Constance de Pélichy.

La natalité décline en France depuis plusieurs années. En 2024, 660.800 nouveau-nés ont vu le jour, selon l'estimation révisée de l'Insee, soit le plus faible nombre depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, pour la troisième année consécutive.

Et la tendance se poursuit en 2025 : de janvier à août, le nombre de naissances quotidien moyen a diminué de 2,1% par rapport à la même période l'an dernier, indiquent les dernières données disponibles de l'Institut national de la statistique.

Le déclin de la natalité agite la classe politique, qui s'inquiète notamment du financement du système de protection sociale. Il a conduit le président Emmanuel Macron à appeler au «réarmement démographique» du pays.