Besançon : un adolescent de 13 ans mis en examen après le viol filmé d'un enfant de 9 ans

Le jeune garçon, présumé innocent, est mis en examen pour viol, complicité de viol et enregistrement d'images d'atteinte aux personnes. [KENZO TRIBOUILLARD / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Un adolescent de 13 ans a été mis en examen à Besançon (Doubs) après le viol d'un enfant de 9 ans, qu'il a filmé et dont il a diffusé les images, a révélé ce jeudi le parquet. Un autre enfant de 8 ans est impliqué mais n'est pas pénalement responsable en raison de son jeune âge. 

L'émotion reste vive. Un adolescent de 13 ans aurait imposé un rapport sexuel non consenti à un enfant de 9 ans, et contraint un autre enfant de 8 ans à violer également le même enfant, tout en filmant la scène et en la diffusant auprès de plusieurs camarades. 

L'adolescent a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire pour viol, complicité de viol, et enregistrement d'images d'atteinte aux personnes, tandis que l'enfant de 8 ans n’est pas inquiété car il n'est pas pénalement responsable en raison de son jeune âge, a précisé la justice.

Les faits se sont déroulés en plein jour, au début du mois d'octobre, «dans un endroit un peu isolé sur un parking du coin», dans un quartier de Besançon dont le parquet n'a pas souhaité préciser le nom. 

«C’est un dossier qui est arrivé dans les mains de la police parce que le mineur de 13 ans a filmé un rapport sexuel entre un garçon de 8 ans sur un garçon de 9 ans», selon le parquet. L'adolescent a envoyé sa vidéo «à ses copains», qui en ont parlé à des enseignants qui ont alerté la police, selon la même source.

L'adolescent nie le viol

Interrogés, les deux enfants de 8 et 9 ans ont dit aux policiers «avoir été obligés de faire ça et accusé le mineur de 13 ans». 

Placé en garde à vue le 15 octobre, ce dernier a déclaré avoir seulement filmé la scène et a nié les faits de viol et de complicité de viol, selon le parquet. 

Sur le même sujet Violences : toutes les victimes d'infractions pénales seront désormais notifiées de la libération de leur agresseur Lire

Le jeune garçon, présumé innocent, a été placé sous contrôle judiciaire et pris en charge dans sa famille dans un quartier éloigné des deux autres enfants.

