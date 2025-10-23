«Marseille a accueilli le pape mais le maire fait déprogrammer le film Sacré Coeur» : la sénatrice LR Valérie Boyer charge Benoît Payan

La sénatrice LR Valérie Boyer a dénoncé la déprogrammation du documentaire-fiction «Sacré Coeur» par le maire de Marseille, Benoît Payan, seulement une heure avant sa diffusion prévue dans une salle de cinéma, en raison du principe de laïcité.

«Marseille a accueilli le Pape mais le Maire fait déprogrammer le film #SacréCœur au château de la Buzine au nom de la laïcité», a fustigé Valérie Boyer, sénatrice LR, après l'annulation de la projection du long métrage «Sacré Coeur», réalisé par Steven Gunnell, ex-membre du boys band Alliage, et sa compagne Sabrina.

«Bientôt la suppression du marché de Noël, des crèches, des croix, des expos provençales ou des livres parlant de Jésus dans les bibliothèques ?», a-t-elle poursuivi sur X mardi 22 octobre.

Sylvain Souvestre, maire des 11 et 12e arrondissements de la cité phocéenne, s'est également indigné face à cette décision concernant cette œuvre retraçant la naissance de la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus. «Je suis très surpris que l’argument de la laïcité soit mis en avant pour justifier ladite annulation, alors qu’un film a une valeur culturelle, qui plus est dans un lieu culturel», a-t-il écrit sur X.

«Toute restriction à la liberté d’expression, ou à la programmation culturelle doit être fondée sur une base légale, elle doit viser un objectif légitime et surtout être proportionnée», a-t-il ajouté.

«Réveillez-vous les Marseillais»

De son côté, le cinéaste Steven Gunnell a exhorté tous les Marseillais à se «révolter» et «soulever pour la pluralité et l’universalisme» dans une vidéo. «Vous avez le droit de voir ce film si vous avez envie de le voir. Ce n’est pas possible que ce film soit boycotté à Marseille, première ville de France consacrée au Sacré-Cœur de Jésus», a-t-il lancé face caméra, avant d'inviter l'archevêque de Marseille à manifester son opposition à cette censure.

«On a le droit de s’insurger. On est en 2025, on a le droit d’exister, on a le droit de se montrer et on a bien le droit de vivre. Réveillez-vous les Marseillais. Ne vous laissez pas faire», a insisté le réalisateur, dont le film a attiré déjà plus de 40.000 spectateurs en une semaine.

Il avait déjà fait état des difficultés à promouvoir son œuvre dans l'espace public, malgré sa distribution dans 180 salles depuis le 1er octobre. MediaTransports, régie publicitaire de la SNCF et de la RATP, a notamment refusé leur campagne d’affichage prévue dans les métros et les gares, invoquant le «caractère confessionnel et prosélyte» du projet, «incompatible avec le principe de neutralité du service public».

«J'avais espéré des affiches un peu partout en France, dans les métros, les gares, les aéroports. Finalement, il n'y en aura pas (...) Certains nous ont sortis des devis exorbitants, totalement inabordables à notre petit niveau. Et une nous a dit : "Non, c'est trop prosélyte". Donc, "La Nonne", "L'Exorciste", "Conjuring", oui, Jésus non», s'insurgeait-il dans l'émission «Pascal Praud et vous» sur Europe 1 en septembre.