«Notre collègue a carrément eu un trou sur son bras» : des policiers caillassés et blessés à Aulnay-sous-Bois

Une patrouille de police a été prise pour cible dans la cité des 3000 à Aulnay-sous-Bois, dans la nuit de mardi à mercredi. Un fonctionnaire a été blessé lors de cette nouvelle attaque contre les forces de l’ordre en Seine-Saint-Denis.

Une nuit sous tension en Seine-Saint-Denis. À Aulnay-sous-Bois, dans la cité des 3000, une patrouille de la brigade de nuit a été violemment prise à partie, dans la nuit de mardi à mercredi. Les policiers ont essuyé des tirs de mortiers et des jets de projectiles alors qu’ils intervenaient dans le secteur. L’un d’eux a été blessé.

Sur les images, on distingue le véhicule de service visé à plusieurs reprises par des groupes de délinquants. Le policier blessé a été touché au bras par un tir de mortier. «La doudoune a pris feu» explique Éric Couvrat, secrétaire départemental adjoint d’Unité SGP Police 93 au micro de CNEWS. «Le projectile a fait un trou dans son bras.» Le fonctionnaire a reçu plusieurs jours d’ITT.»

«Le secteur du 93, c’est le département le plus criminogène du pays. On est régulièrement confrontés à des violences urbaines, surtout dans des zones très sensibles comme les 3000 à Aulnay ou certains quartiers de Saint-Denis.»

Toujours sous le choc, le policer n’avait pas dormi depuis l’attaque, selon ses collègues.