Orages : voici le seul département maintenu en vigilance jaune ce vendredi

Météo-France a maintenu un seul département en vigilance jaune pour des risques d’orages dans la journée du vendredi 24 octobre.

Une certaine accalmie venue par l'ouest. Alors que la tempête Benjamin s’abat sur la France depuis mercredi soir, un seul département a été maintenu en vigilance jaune aux orages pour la journée du vendredi 24 octobre, annonce Météo-France.

Le seul département concerné est la Seine-Maritime.

Météo-France

Une accalmie qui arrive par l'ouest

Selon les prévisionnistes, l’alerte sera particulièrement effective dans la nuit, entre minuit et 3h du matin.

«L’accalmie se fera progressivement par l'ouest, les vents vont faiblir dans les heures qui viennent. Seule la Seine-Maritime observera quelques orages», note Météo-France.