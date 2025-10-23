Orages : voici les 54 départements placés en vigilance jaune ce jeudi

Météo-France a placé 54 départements en vigilance jaune aux «orages» pour la journée du jeudi 23 octobre.

Le passage de la tempête Benjamin va se faire ressentir dans l’Hexagone ce jeudi. Météo-France a placé 54 départements en vigilance jaune pour les «orages» concernant la journée de jeudi.

Les départements concernés sont : l’Ain, l’Aisne, l’Allier, les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes, l’Ardèche, les Ardennes, l’Aube, les Bouches-du-Rhône, la Charente, la Charente-Maritime, le Cher, la Corrèze, la Haute-Corse, la Corse-du-Sud, la Côte-d’Or, les Côtes-d’Armor, la Creuse, le Doubs, la Drôme, le Finistère, la Gironde, l’Ille-et-Vilaine, l'Indre, l’Indre-et-Loire, l’Isère et le Jura.

Mais aussi la Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire, la Manche, la Marne, la Haute-Marne, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, le Morbihan, la Moselle, la Nièvre, l’Oise, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, la Haute-Saône, la Saône-et-Loire, la Savoie, la Haute-Savoie, la Seine-Maritime, les Deux-Sèvres, la Somme, le Vaucluse, la Vendée, la Vienne, la Haute-Vienne, les Vosges, l’Yonne et le Territoire de Belfort.

«Les passages pluvieux soutenus et les averses orageuses se succèdent partout, apportant encore des cumuls importants, notamment sur le quart Sud-Ouest jusqu'à l'ouest du Massif central, ainsi que Rhône-Alpes, Franche-Comté et Alsace-Lorraine», a indiqué Météo-France.

«En Corse, après un début de journée relativement calme, le temps se dégrade avec l'arrivée d'orages et d'averses en cours de matinée, accompagnés de vent très fort atteignant 90-110 km/h voire jusqu'à plus de 120-130/h sur le relief et le cap», a conclu l’organisme météorologique de référence.