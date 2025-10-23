Toute l’actu en direct 24h/24
Orages : voici les 54 départements placés en vigilance jaune ce jeudi

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Météo-France a placé 54 départements en vigilance jaune aux «orages» pour la journée du jeudi 23 octobre.

Le passage de la tempête Benjamin va se faire ressentir dans l’Hexagone ce jeudi. Météo-France a placé 54 départements en vigilance jaune pour les «orages» concernant la journée de jeudi.

@Météo-France

Les départements concernés sont : l’Ain, l’Aisne, l’Allier, les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes, l’Ardèche, les Ardennes, l’Aube, les Bouches-du-Rhône, la Charente, la Charente-Maritime, le Cher, la Corrèze, la Haute-Corse, la Corse-du-Sud, la Côte-d’Or, les Côtes-d’Armor, la Creuse, le Doubs, la Drôme, le Finistère, la Gironde, l’Ille-et-Vilaine, l'Indre, l’Indre-et-Loire, l’Isère et le Jura.

Mais aussi la Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire, la Manche, la Marne, la Haute-Marne, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, le Morbihan, la Moselle, la Nièvre, l’Oise, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, la Haute-Saône, la Saône-et-Loire, la Savoie, la Haute-Savoie, la Seine-Maritime, les Deux-Sèvres, la Somme, le Vaucluse, la Vendée, la Vienne, la Haute-Vienne, les Vosges, l’Yonne et le Territoire de Belfort. 

«Les passages pluvieux soutenus et les averses orageuses se succèdent partout, apportant encore des cumuls importants, notamment sur le quart Sud-Ouest jusqu'à l'ouest du Massif central, ainsi que Rhône-Alpes, Franche-Comté et Alsace-Lorraine», a indiqué Météo-France.

«Une bombe météorologique avec des rafales jusqu'à 140 km/h» : la tempête Benjamin a commencé à frapper la France

«En Corse, après un début de journée relativement calme, le temps se dégrade avec l'arrivée d'orages et d'averses en cours de matinée, accompagnés de vent très fort atteignant 90-110 km/h voire jusqu'à plus de 120-130/h sur le relief et le cap», a conclu l’organisme météorologique de référence. 

