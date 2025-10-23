Passe Navigo-Rémi : tout savoir sur ce nouvel abonnement lancé le 3 novembre pour faciliter la liaison entre Paris et le Centre-Val de Loire

Dans un communiqué relayé ce mercredi, Ile-de-France Mobilités (IDFM) a officialisé la mise en service du passe Navigo-Rémi le 3 novembre prochain. Ce dernier va permettre de simplifier les liaisons de transports entre la région parisienne et le Centre-Val de Loire.

Un dispositif visant à simplifier le quotidien de 7.000 voyageurs. Ile-de-France Mobilités (IDFM) a officialisé mercredi, via un communiqué, la mise en service du passe Navigo-Rémi le 3 novembre prochain.

«Annoncé en juin 2024 par François Bonneau, Président de la Région Centre-Val de Loire, et Valérie Pécresse, Présidente de la Région Île-de-France et d'Île-de-France Mobilités, le Passe Navigo–Rémi devient une réalité dès le 3 novembre pour les voyageurs empruntant les lignes Paris–Dreux et Paris–Montargis-Gien-Briare», a indiqué IDFM dans un communiqué relayé ce mercredi.

«Aujourd'hui, près de 7.000 voyageurs doivent faire face à une situation contraignante et cumuler deux abonnements distincts — Rémi Zen en Centre-Val de Loire et Navigo en Île-de-France — pour leurs trajets domicile–travail», a résumé cette même source.

«Le Passe Navigo–Rémi, dès cette première étape, simplifie le parcours des abonnés annuels. Ils pourront bénéficier d'un support commun valable sur les deux réseaux, d'une seule attestation à transmettre à leur employeur pour le remboursement, et d'une validation simplifiée grâce à un autocollant hologrammé. Il ne sera pas nécessaire de résilier l'un des deux abonnements et le tarif restera le même. Un courrier leur sera adressé d'ici fin octobre précisant toutes les modalités pratiques», a ajouté IDFM.

Un accès à tout le réseau francilien

«Le Passe Navigo–Rémi s'utilise en Île-de-France dans les mêmes conditions qu'un passe Navigo classique, tout en étant reconnu sur les trajets concernés en Centre-Val de Loire (…) Les voyageurs pourront valider leur passe dans 750 gares de train, stations de RER et de métro, sur les 15 lignes de tramway et dans les 10 500 bus de la flotte francilienne», a indiqué Ile-de-France Mobilités.

Le passe Navigo-Rémi s’adresse aux abonnés annuels Rémi Zen qui disposent également d'un abonnement Navigo annuel. Pour l’obtenir, ces derniers pourront s'inscrire en ligne dès la fin d’octobre et faire leur demande via le formulaire dédié, avant de recevoir leur passe par courrier avec un sticker hologrammé à apposer sur la carte Navigo.