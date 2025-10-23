«On peut très bien prendre en charge Nicolas Sarkozy, il ne voit personne à part ses gardes du corps et le personnel», assure ce syndicaliste pénitentiaire

«On peut très bien prendre en charge Nicolas Sarkozy, il ne voit personne à part ses gardes du corps et le personnel pénitentiaire», a assuré Wilfried Fonck, secrétaire national UFAP UNSA Justice, ce jeudi dans l'émission Morandini Live, sur CNEWS, s'exprimant sur les conditions d'incarcération de l'ancien président de la République à la prison de la Santé.