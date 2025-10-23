Toute l’actu en direct 24h/24
Pluie-inondation : voici les 10 départements placés en vigilance jaune ce vendredi

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Face aux intempéries, Météo-France a placé 10 départements en vigilance jaune «pluie-inondation» pour la journée du vendredi 24 octobre.

La pluie s'installe sur l’Hexagone. Alors que la dépression Benjamin a frappé le pays, Météo-France a placé 10 départements en vigilance jaune «pluie-inondation» pour la journée du vendredi 24 octobre.

Sont concernés par ces intempéries : l’Ain, l’Aveyron, le Cantal, la Corrèze, l’Isère, le Lot, le Puy-de-Dôme, la Savoie, la Haute-Savoie ainsi que la Seine-Maritime. 

© Météo-France

Par ailleurs, quatorze départements sont également visés par une alerte jaune vents, six en vigilance jaune vagues-submersion et un en vigilance jaune orage. 

Les prévisionnistes de Météo-France préconisent une grande prudence pour les départements concernés par ces vigilances. 

Francevigilance météopluie

