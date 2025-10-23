Pluie-inondation : voici les 9 départements placés en vigilance jaune ce vendredi

Face aux intempéries, Météo-France a placé 9 départements en vigilance jaune «pluie-inondation» pour la journée du vendredi 24 octobre.

La pluie s'installe sur l’Hexagone. Alors que la tempête Benjamin a frappé le pays entre mardi et jeudi, Météo-France a placé 9 départements en vigilance jaune «pluie-inondation» pour la journée du vendredi 24 octobre.

Sont concernés par ces intempéries : l’Ain, le Cantal, la Corrèze, l’Isère, la Manche, le Pas-de-Calais, la Savoie, la Haute-Savoie ainsi que la Somme.

© Météo-France

Par ailleurs, deux départements sont également visés par une alerte jaune pour les vents violents, deux autres en vigilance jaune vagues-submersion et un en vigilance jaune orage.

«Vendredi, le temps reste perturbé, mais s'améliore tout de même par rapport à jeudi. On conserve des averses sur une grande partie du pays. Elles sont toutefois plus nombreuses sur les côtes de la Manche et s'accompagnent de quelques coups de tonnerre», a anticipé Météo-France.