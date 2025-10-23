Pluie-inondation : voici les deux départements placés en vigilance orange ce jeudi

Dans son dernier bulletin, Météo-France a placé deux départements en vigilance orange pour des risques de «pluie-inondation» dans la journée de ce jeudi 23 octobre.

De très grosses averses sont à prévoir. Alors que la dépression Benjamin entraîne avec elle de fortes rafales de vent, la pluie sera également présente sur une large partie du territoire, et notamment dans le centre du pays.

Météo-France a ainsi placé deux départements en vigilance orange «pluie-inondation» pour la journée de ce jeudi 23 octobre.

Le département concerné par la vigilance est le Cantal et la Corrèze.

La circulation des trains TER sera suspendue sur certaines lignes jeudi en raison de la tempête Benjamin et les vitesses de circulation réduites sur d'autres, selon SNCF Réseau et les internet TER des régions concernées.