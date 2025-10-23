Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Pluie-inondation : voici les deux départements placés en vigilance orange ce jeudi

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Dans son dernier bulletin, Météo-France a placé deux départements en vigilance orange pour des risques de «pluie-inondation» dans la journée de ce jeudi 23 octobre.

De très grosses averses sont à prévoir. Alors que la dépression Benjamin entraîne avec elle de fortes rafales de vent, la pluie sera également présente sur une large partie du territoire, et notamment dans le centre du pays. 

Météo-France a ainsi placé deux départements en vigilance orange «pluie-inondation» pour la journée de ce jeudi 23 octobre. 

 

Sur le même sujet «Une bombe météorologique avec des rafales jusqu'à 140 km/h» : la tempête Benjamin va frapper la France ce jeudi Lire

Le département concerné par la vigilance est le Cantal et la Corrèze. 

La circulation des trains TER sera suspendue sur certaines lignes jeudi en raison de la tempête Benjamin et les vitesses de circulation réduites sur d'autres, selon SNCF Réseau et les internet TER des régions concernées.

vigilance météopluieInondations

À suivre aussi

Vents violents : voici les 16 départements placés en vigilance orange ce jeudi
Vagues-submersion : voici les 12 départements placés en vigilance jaune ce jeudi
Pluie-inondation : voici les 40 départements placés en vigilance jaune ce jeudi

Ailleurs sur le web

Dernières actualités