Poussins maltraités et broyés vivants : L214 porte plainte contre un couvoir des Deux-Sèvres

L214 a diffusé des images tournées dans un couvoir des Deux-Sèvres sur lesquelles ont peut voir des employés maltraiter des poussins envoyés au broyage.

Des poussins vivants lancés «comme des balles» et écrasés à l'aide d'un balai raclette. Ce sont les «sévices graves» que dénonce L214 dans une vidéo publiée ce jeudi 23 octobre. L'association de défense des animaux a déposé plainte contre un important couvoir d'oeufs des Deux-Sèvres.

Les images, commentées par le youtubeur Sam Zirah, montrent un employé de la société Boyé Accouvage, située à La Boissière-en-Gâtine, près de Niort, qui lance ces animaux tout juste sortis de l'oeuf sur le tapis d'une machine à broyer. Dans le même temps, un autre opérateur écrase certains poussins à coup de balai raclette.

La coopérative agricole Terrena, propriétaire du couvoir incriminé, a jugé ces images «choquantes et absolument contraires aux valeurs de notre entreprise et aux exigences que nous imposons à nos collaborateurs en matière de bien-être animal. Nous les condamnons avec la plus grande fermeté».

Yann Nédélec, directeur de l'Anvol, interprofession des volailles de chair, juge les gestes de ces deux opérateurs «inappropriés» et évoque des «cas isolés».

Son discours est en revanche différent concernant d'autres extraits vidéo montrant le broyage de poussins et de pintadeaux encore vivants, déversés dans une machine par caisses entières. «Cette méthode mécanique a été validée par l'autorité européenne de la sécurité des aliments, l'EFSA, comme celle qui permet de limiter la souffrance des animaux, avance-t-il. C'est une pratique très encadrée.»

Des «choix purement économiques»

Depuis 2022, la France a interdit le broyage des poussins mâles dans la filière des poules pondeuses destinées à la production d'œufs. Mais cette pratique reste autorisée pour mettre à mort des poussins destinés à la filière viande, pour laquelle intervient le couvoir en question.

L'association L214, elle, milite pour une interdiction totale du broyage. Elle dénonce un «mauvais traitement» dépourvu de «nécessité», contraire au Code rural et découlant de «choix purement économiques». Selon elle, «d'autres solutions existent pour éviter la mise à mort» des poussins, comme le sexage des œufs utilisé dans la filière ponte.

Terrena assure qu'«il n'y a pas d'élimination des poussins en fonction de leur sexe dans la filière viande». Selon Yann Nédélec, la pratique est utilisée dans ce couvoir de La Boissière-en-Gâtine «en raison de malformations». Le directeur de l'Anvol chiffre à environ 1% la part de poussins jugés non-viable et la coopérative assure que «tous les poussins viables sont valorisés».

La société Boyé Accouvage, qui emploie 130 salariés, fournit une cinquantaine d'éleveurs de volailles de chair dans cinq départements, un million de poussins et 220.000 pintadeaux voyant le jour chaque semaine dans ses installations.