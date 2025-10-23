Réforme des retraites : la suspension examinée ce jeudi en Conseil des ministres

Un Conseil des ministres est organisé ce jeudi à l’Elysée. Celui-ci doit décider d’intégrer d'emblée la suspension de la réforme des retraites au projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS), par le biais d’une «lettre rectificative».

Alors que la bataille sur le budget se poursuit en commission des Finances, les oppositions n’ont pas oublié la promesse de Sébastien Lecornu de suspendre la réforme des retraites.

Ce jeudi, un Conseil des ministres est organisé à l’Elysée. Celui-ci doit décider de l’inscription de cette mesure dans le projet de loi de financement de la Sécurité sociale. De ce fait, afin de répondre aux attentes du Rassemblement national et au Parti socialiste, Sébastien Lecornu devrait procéder par la rédaction d’une «lettre rectificative».

Selon cette lettre dévoilée la veille par les Echos, la suspension de l'épineuse réforme coûtera 100 millions d'euros en 2026 et 1,4 milliard d'euros en 2027. Cette suspension devrait être financée d'une part par une hausse du taux de la contribution des organismes complémentaires (mutuelles, assurances de santé...) qui passerait de 2,05% en 2,25% en 2026. D'autre part, les retraités devraient être davantage mis à contribution puisque la sous-indexation de leurs pensions par rapport à l'inflation, initialement prévue à 0,4 point, sera augmentée de 0,5 point en 2027.

Par ailleurs, Cette inscription pourrait cependant «remettre en cause le démarrage dès jeudi de l'examen des articles et des amendements, puisque finalement, la lettre rectificative aurait la forme juridique d'un nouveau projet de loi de financement de la Sécurité sociale», s’est inquiété le député Frédéric Valletoux, président de la commission des Affaires sociales de l’Assemblée nationale.

Des délais restreints

Le Parlement débat il est vrai du budget dans des délais contraints, avec une adoption normalement prévue avant le 31 décembre.

Selon la Constitution, l'Assemblée a en première lecture 20 jours pour se prononcer à partir de la réception du projet de loi. Le délai est remis à zéro par une lettre rectificative.

Ce nouveau délai démarrera lundi soit, pour s'achever mercredi 12 novembre à minuit. Un vote solennel sur le texte était déjà prévu dans l'Hémicycle ce même jour.