Sondage : 76% des Français estiment qu'il faut réduire en priorité les dépenses publiques face à la dette

En pleine semaine de débats parlementaires liés au projet de loi de finances (PLF) pour 2026, un sondage de l’institut CSA pour CNEWS, Europe 1 et le JDD révèle que 76% des Français estiment qu’il faut cibler prioritairement une réduction des dépenses publiques pour faire baisser la dette.

Pour mémoire, les dépenses publiques sont les dépenses effectuées par l'Etat, les administrations de Sécurité sociale, les collectivités territoriales ou encore les administrations et organismes qui leur sont rattachés.

Dans le détail, cette idée est partagée plus largement par les hommes du panel (79%) que les femmes (74%). La différence est également notable selon les catégories socioprofessionnelles avec 78% des CSP+ qui déclarent que la baisse des dépenses publiques est prioritaire pour réduire la dette de l'Etat français, contre 76% des inactifs et 74% des CSP-.

Sur le plan générationnel, bien qu'un large consensus se dessine, une certaine fracture s'observe sur le sujet avec 86% d’opinions favorables à une priorisation de la réduction des dépenses publiques chez les 18-24 ans, contre 82% chez les 65 ans et plus.

Pour le reste, 76% des 50-64 ans répondent «oui», lorsque les 25-34 ans et les 35-49 ans apparaissent légèrement plus mitigés (71% de «oui» et 69% respectivement).

Près d’un sympathisant LFI sur deux y est favorable

9 sympathisants du RN et de LR sur 10 affirment qu’il faut réduire en priorité les dépenses publiques pour faire baisser la dette française. Cette proportion grimpe davantage chez les sondés se déclarant proches de Renaissance (92%).

A l’inverse, elle chute brutalement à gauche de l’échiquier politique avec seulement 63% des sympathisants des Écologistes en adéquation avec cette idée, contre 57% des proches du Parti socialiste et 48% des sympathisants de La France insoumise.

17 milliards d’économies de dépenses à l’étude

Avec un déficit public qui devrait s'établir à 5,4% du PIB en 2025, le gouvernement ambitionne un effort global d'une trentaine de milliards d'euros pour 2026 dans l’optique de ramener le déficit public à 4,7% l’an prochain.

Ce dernier devrait être réparti de la manière suivante : 14 milliards d’euros de nouveaux prélèvements et 17 milliards d’euros d’économies de dépenses. Le gouvernement a néanmoins concédé un assouplissement possible «sous 5%» pour permettre de réaliser des compromis.

Le projet de loi de finances (PLF) de Sébastien Lecornu a fait son entrée ce lundi en commission des finances de l’Assemblée nationale avant d’être présenté ce vendredi en séance publique. Amené à être amendé, le texte sera examiné dans un court délai afin d’être adopté et promulgué au courant du mois de décembre.

En ce qui concerne l'examen du projet de budget de la Sécurité sociale, qui prévoit de réduire le déficit à 17,5 milliards d’euros en 2026, son examen en commission des Affaires sociales de l'Assemblée nationale a été repoussé au lundi 27 octobre au matin, en raison de l'ajout dans le texte initial du gouvernement de la mesure de suspension de la réforme des retraites.

«C'est juridiquement un nouveau texte», a expliqué le président de la commission Frédéric Valletoux (Horizons), quand bien même une seule mesure doit être ajoutée par une lettre rectificative du gouvernement, qui doit être présentée en Conseil des ministres aujourd'hui, jeudi 23 octobre.

Reste que sur le volet de l'hôpital, les grandes fédérations hospitalières, tous secteurs confondus, ont qualifié d'«historiquement basse» l'enveloppe dédiée aux établissements de santé dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS). Pour les fédérations, ce projet 2026 «signerait la pire cure d'économies sur l’hôpital depuis les années 2010».

Quant au choix du gouvernement d'acter la réforme des retraites dans un amendement au projet de budget de la Sécurité sociale, certains craignent que cette voie lui permette de ne pas acter la suspension en cas d'enlisement des débats et de recourir à des ordonnances pour faire passer le texte.

* Sondage réalisé les 21 et 22 octobre par questionnaire auto-administré en ligne sur un échantillon national représentatif de 1.010 personnes âgées de plus de 18 ans, selon la méthode des quotas.