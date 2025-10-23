Toute l’actu en direct 24h/24
En directTempête Benjamin : des rafales à 161 km/h enregistrées à Fécamp, 19 départements en vigilance orange

[©Fred TANNEAU/AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
La tempête Benjamin balaye la France ce jeudi 23 octobre et des vents violents, souvent accompagnés de fortes pluies, frappent le pays. Suivez notre direct.
Où le vent soufflera le plus fort ce jeudi ?

En raison du passage de la tempête Benjamin, 93 départements font l'objet d'une vigilance renforcée pour des vents violents pour la journée du jeudi 23 octobre. Mais où soufflera-t-il le plus fort en France ?

Retrouvez notre article juste ici.

Le ministre de l’Intérieur appelle «à la prudence et à respecter les consignes des autorités»

Alors que la tempête Benjamin sévit sur le territoire français, le ministre de l’Intérieur, Laurent Nuñez a affirmé sur X que «les services de secours étaient pleinement mobilisés». Il appelle également chacun «à la prudence et à respecter les consignes des autorités».

161 km/h à Fécamp

Des rafales à 161 km/h ont été enregistrées à Fécamp.

Des trains TER supprimés dans plusieurs régions

La circulation des trains TER sera suspendue sur certaines lignes jeudi en raison de la tempête Benjamin et les vitesses de circulation réduites sur d'autres, selon SNCF Réseau et les internet TER des régions concernées.

17 départements en vigilance orange pour «vents violents»

Météo-France a placé 17 départements en vigilance orange pour les vents violents. 

Les départements concernés sont les Alpes-Maritimes, l’Aude, la Charente, la Charente-Maritime, la Haute-Corse, la Corse-du-Sud, la Gironde, les Landes, la Manche, le Nord, le Pas-de-Calais, les Pyrénées-Atlantiques, les Pyrénées-Orientales, la Seine-Maritime, les Deux-Sèvres, la Somme et la Vendée.

