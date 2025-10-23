Plus que «60.000 clients» sont privés d'électricité en France annonce le ministre de l'Economie Roland Lescure.
Un vacancier allemand emporté par une crue en Corse retrouvé mort, indiquent les pompiers.
«On déplore un blessé grave, et six légers», a indiqué le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez.
Le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez a indiqué que l'épisode de la tempête Benjamin «n'était pas terminé».
«Les choses se sont passées telles qu'elles avaient été anticipées», affirme le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez, pendant un point presse sur la tempête Benjamin. Il a toutefois rappelé que «l'épisode n'est pas terminé».
A cause des vents violents, plus de 100.000 foyers français sont privés d'électricité ce jeudi matin, a annoncé Enedis. Ils sont principalement situés en Nouvelle-Aquitaine, en Bourgogne-Franche-Comté, en Auvergne-Rhône-Alpes. Actuellement, plus de 1.000 techniciens Enedis sont mobilisés sur le territoire pour rétablir le courant électrique.
En raison du passage de la tempête Benjamin, les parcs, jardins, squares, cimetières parisiens resteront fermés ce jeudi 23 octobre, a annoncé la municipalité.
En raison du passage de la tempête Benjamin, 93 départements font l'objet d'une vigilance renforcée pour des vents violents pour la journée du jeudi 23 octobre. Mais où soufflera-t-il le plus fort en France ?
Alors que la tempête Benjamin sévit sur le territoire français, le ministre de l’Intérieur, Laurent Nuñez a affirmé sur X que «les services de secours étaient pleinement mobilisés». Il appelle également chacun «à la prudence et à respecter les consignes des autorités».
Depuis ce matin, la tempête #Benjamin touche d’ores et déjà plusieurs régions.
Les servivces de secours sont pleinement mobilisés.
Je suis attentivement la situation et appelle chacun à la prudence notamment lors de vos déplacements et à respecter les consignes des autorités.
Des rafales à 161 km/h ont été enregistrées à Fécamp.
Des rafales à 161 km/h ont été enregistrées à Fécamp.
La circulation des trains TER sera suspendue sur certaines lignes jeudi en raison de la tempête Benjamin et les vitesses de circulation réduites sur d'autres, selon SNCF Réseau et les internet TER des régions concernées.
Météo-France a placé 17 départements en vigilance orange pour les vents violents.
Les départements concernés sont les Alpes-Maritimes, l’Aude, la Charente, la Charente-Maritime, la Haute-Corse, la Corse-du-Sud, la Gironde, les Landes, la Manche, le Nord, le Pas-de-Calais, les Pyrénées-Atlantiques, les Pyrénées-Orientales, la Seine-Maritime, les Deux-Sèvres, la Somme et la Vendée.