Tempête Benjamin : voici où le vent soufflera le plus fort ce jeudi

En raison du passage de la tempête Benjamin, 93 départements font l'objet d'une vigilance renforcée pour des vents violents pour la journée du jeudi 23 octobre.

La première tempête depuis la fin de l'été. La tempête Benjamin balaye la France ce jeudi. Des rafales pouvant aller jusqu'à 140 km/h sont attendues sur la façade atlantique et le littoral de la Manche.

Météo-France redoute aussi des vents très violents sur le Massif Central, la Corse et dans le domaine de la Tramontane.

Au total, ce ne sont pas moins de 93 départements qui sont en vigilance aux vents violents. Parmi eux, les Alpes-Maritimes, l’Aude, la Charente, la Charente-Maritime, la Haute-Corse, la Corse-du-Sud, la Gironde, les Landes, la Manche, le Nord, le Pas-de-Calais, les Pyrénées-Atlantiques, les Pyrénées-Orientales, la Seine-Maritime, les Deux-Sèvres, la Somme et la Vendée qui font l'objet d'une vigilance orange.

Sont concernés : l'Ain, l'Aisne, l'Allier, les Alpes de Haute-Provence, les Alpes-Maritimes, les Hautes-Alpes, l'Ardèche, les Ardennes, l'Ariège, l'Aube, l'Aude, l'Aveyron, le Calvados, le Cantal, la Charente, la Charente-Maritime, le Cher, la Corrèze, la Corse-du-Sud, la Haute-Corse, la Côte-d'Or, les Côtes-d'Armor, la Creuse, la Dordogne, le Doubs, la Drôme, l'Eure, Eure-et-Loir, le Finistère, le Gard, la Haute-Garonne, le Gers, la Gironde, l'Hérault, l'Ille-et-Vilaine, l'Indre, l'Indre-et-Loire, l'Isère, le Jura, les Landes, le Loir-et-Cher, la Loire, la Haute-Loire, la Loire-Atlantique, le Loiret, le Lot, le Lot-et-Garonne, la Lozère, le Maine-et-Loire, la Manche, la Marne, la Haute-Marne, la Mayenne, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, le Morbihan, la Moselle, la Nièvre, le Nord, l'Oise, l'Orne, le Pas-de-Calais, le Puy-de-Dôme, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, les Pyrénées-Orientales, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, le Rhône, la Haute-Saône, la Saône-et-Loire, la Sarthe, la Savoie, la Haute-Savoie, Paris, la Seine-Maritime, la Seine-et-Marne, les Yvelines, les Deux-Sèvres, la Somme, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, la Vendée, la Vienne, la Haute-Vienne, les Vosges, l'Yonne, le Territoire de Belfort, l'Essonne, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne, le Val-d'Oise et le Var.