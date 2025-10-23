Vagues-submersion : voici les 8 départements placés en vigilance jaune ce vendredi

Le prévisionniste métérologique national, Météo-France, a placé huit départements en vigilance jaune pour la journée du vendredi 24 octobre. En raison de vents violents et de fortes pluies, des vagues-submersion sont à redouter sur plusieurs côtes de l'Hexagone.

La vigilance est de mise, du nord au sud de la France. Alors que la tempête Benjamin frappe l'Hexagone, Météo-France a placé huit départements en vigilance jaune vagues-submersion, ce vendredi 24 octobre.

Les huit départements placés en vigilance jaune sont : le Pas-de-Calais, la Somme, la Seine-Maritime, le Calvados, la Gironde, les Landes, les Pyrénées-Atlantiques et la Corse-du-Sud.

© Météo-France

Cette alerte sera active dès la nuit du jeudi 23 au vendredi 24 octobre, jusqu'au matin. L'après-midi, l'ensemble du territoire français sera exempt de vigilance concernant les alertes vagues-submersion.

Ce jeudi, la première tempête automnale de l'année, Benjamin, a frappé de plein fouet l'Hexagone. Des vents de plus de 140 km/h ont été enregistrés en Charente-Maritime. Une sapeur pompier a été gravement blessée en Gironde, alors qu'un vacancier allemand, en Corse, a été retrouvé mort après avoir été emporté par une crue.