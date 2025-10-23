Toute l’actu en direct 24h/24
Vents violents : voici le département maintenu en vigilance orange ce vendredi 

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Alors que la tempête Benjamin continue de faire rage, un département a été maintenu en vigilance orange vents violents pour ce vendredi 24 octobre.  

La tempête Benjamin poursuit sa progression vers l’est et le sud-est de l’Europe. Après avoir balayé la façade atlantique, le littoral de la Manche, le Massif central et la Corse, elle se déplace désormais lentement en direction de l’Europe centrale. 

Pour ce vendredi 24 octobre, Météo-France ne maintient plus qu’un seul département en vigilance orange pour vents violents : la Haute-Corse. 

@Météo-France

Par ailleurs, quatorze autres départements de l’Est de la France restent placés en vigilance jaune, signe que la tempête Benjamin s’éloigne du territoire français et se dirige vers l’Allemagne, voire une partie de l’Italie. 

