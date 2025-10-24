Abattage de l'olivier pour Ilan Halimi: le parquet de Bobigny fait appel du jugement

Le parquet de Bobigny a annoncé vendredi avoir fait appel du jugement prononcé contre deux frères jumeaux de 19 ans dans l'affaire de l'abattage d'un arbre en mémoire d'Ilan Halimi, en contestant le fait que le tribunal n'a pas reconnu le caractère antisémite de leur acte.

Dans la nuit du 13 au 14 août 2025, l’abattage de l’olivier planté en mémoire d’Ilan Halimi avait suscité de vives réactions. Trois mois après cet acte, les deux coupables ont été condamnés, l’un à huit mois de prison ferme, l'autre à huit mois de prison avec sursis, mais uniquement pour destruction du bien d'autrui aggravée.

Ce vendredi, ce jugement a été contesté par le parquet de Bobigny, qui a décidé de faire appel en pointant l’absence de reconnaissance du caractère antisémite de l’acte. «L'appel porte notamment sur la décision de relaxe, contraire aux réquisitions du parquet, s'agissant de l'infraction de violation de monument édifié à la mémoire des morts, commise en raison de la race, de l'ethnie, de la nation ou de la religion», a écrit le procureur de la République de Bobigny, Éric Mathais, dans un communiqué.

Un nouveau procès attendu

De son côté, le tribunal avait estimé qu'il n'y avait pas assez d'éléments permettant d'établir qu'ils avaient conscience qu'il s'agissait d'un monument à la mémoire d'Ilan Halimi. Cette absence de reconnaissance d'un motif antisémite avait provoqué de vives réactions au sein de la communauté juive.

Citoyen français de confession juive, Ilan Halimi, 23 ans, avait été séquestré et torturé en janvier 2006 à Bagneux (Hauts-de-Seine) par un groupe d'une vingtaine de personnes qui se faisait appeler le «gang des barbares», sous la direction de Youssouf Fofana. Découvert agonisant au bord d'une voie ferrée à Sainte-Geneviève-des-Bois, dans l'Essonne, le jeune homme était mort pendant son transfert à l'hôpital un peu moins d'un mois après son kidnapping.