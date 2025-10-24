Arnaque : attention à cette escroquerie qui cible les personnes qui viennent de se faire installer la fibre

Les particuliers qui installent la fibre optique chez eux sont désormais les cibles d'une nouvelle escroquerie téléphonique fonctionnant grâce aux informations précises des cybercriminels.

Alors que les escroqueries téléphoniques sont de plus en plus sophistiquées, la dernière en date vise les nouveaux abonnés à la fibre. À Bressuire (Deux-Sèvres) un retraité a échappé de peu au piège, comme l'a rapporté Ouest-France.

L'incident s'est déroulé le 7 octobre dernier, après l'installation de sa fibre par des techniciens prestataires d'Orange dans la matinée. Si l'intervention s'est déroulée sans accroc, quelques heures plus tard, le retraité a reçu un appel provenant d'un numéro commençant par 07.

Au bout du fil, une jeune femme, mentionnant l'opération du matin, lui a proposé une remise de 50 euros sur les 109 euros facturés. Malgré le ton professionnel de la pseudo-conseillère, l'homme a commencé à avoir des doutes lorsque son interlocutrice lui a demandé son numéro de carte bancaire pour un paiement directement au téléphone.

La prudence reste de mise

Sachant qu'Orange lui avait précisé que le montant serait prélevé sur sa prochaine facture, il a refusé de communiquer ses informations. La conversation s'est alors brusquement terminée. Le client a immédiatement contacté son opérateur qui a confirmé ne pas être à l'origine de cet appel.

La société a ouvert une enquête interne afin de comprendre comment les arnaqueurs avaient obtenu autant d'informations à propos du raccordement. «Il n’y a pas eu de fuite de données liée à une cyberattaque du côté de notre prestataire», a-t-elle précisé auprès de nos confrères.

Si vous prévoyez d’installer la fibre prochainement, il convient de rester prudent.

Pour rappel, il ne faut jamais communiquer vos données bancaires ou personnelles au téléphone, même si l’interlocuteur prétend travailler pour votre opérateur ou un prestataire. En cas de doute, raccrochez et rappelez le service client officiel de votre opérateur. Dans le cas d’Orange, vous pouvez contacter le 3900.

En outre, l'entreprise a souligné que «les coordonnées bancaires d’un client ne sont jamais demandées par téléphone à la suite d’une intervention». Les opérateurs n'exigent jamais de paiement téléphonique, mais envoient une facture ultérieurement.