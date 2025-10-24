Budget 2026 : Olivier Faure lance un ultimatum et annonce que le PS est prêt à censurer

Olivier Faure a indiqué ce vendredi 24 octobre que le PS allait censurer le gouvernement «s'il n'y a pas d'évolution d'ici lundi» sur le budget, notamment la taxation des ultra-riches.

Olivier Faure hausse le ton. Le chef de file du PS a lancé un ultimatum au gouvernement, exigeant des évolutions sur le budget. Dans le cas contraire, le parti censurerait.

«S'il n'y a pas d'évolution d'ici lundi» sur le budget, «ce serait terminé», a promis Olivier Faure, sur BFM. «Pour l'instant, on est très loin du compte (...) il y a une discussion qui va être une discussion difficile que nous mènerons ardemment, et nous ferons en sorte de nous faire entendre», a-t-il poursuivi.

«Si on arrive à trouver entre 15 et 20 milliards d'euros de recettes supplémentaires, nous avons là les moyens de corriger la copie» du gouvernement mais «pour l'instant, on est très loin du compte», a déploré Olivier Faure.

Il faut trouver de nouvelles recettes pour supprimer les horreurs de la copie budgétaire du Gouvernement: la suppression de l’abattement pour les retraités, le gel des pensions et des prestations sociales, ou encore l’entrée de nouvelles personnes dans l’impôt.



Les députés entament ce vendredi les discussions sur la partie recettes du projet de budget de l'Etat pour 2026, qui s'annoncent ardues, après le net rejet du texte en Commission des Finances (37 voix contre, 11 pour).

Les propositions de la gauche en faveur de la taxation des plus fortunés, au premier rang desquelles un amendement sur la taxe Zucman sur les très hauts patrimoines, seront normalement examinées samedi.

«Il faut taper sur les ultra-riches et sur les super-héritages», a martelé Olivier Faure.