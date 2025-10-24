Concours, Prépas : un salon dédié aux Grandes Écoles organisé par Studyrama les 8 et 9 novembre à Paris

Les 8 et 9 novembre prochain, le salon des Grandes Écoles s’empare du Paris Event Center. Organisé par Studyrama, l’événement rassemble des centaines d’écoles, universités et organismes de formation pour aider les lycéens et étudiants dans leur orientation.

Un événement central pour les étudiants. Les samedi 8 et dimanche 9 novembre, le salon des Grandes Écoles prend place au Paris Event Center, dans le 19ᵉ arrondissement de la capitale. Comme chaque année, pendant deux jours, les lycéens et étudiants pourront découvrir des centaines d’écoles et universités, mais aussi des organismes de formation.

Organisée par Studyrama, cette 21ᵉ édition permettra également aux étudiants de rencontrer des acteurs de la filière, à travers des conférences et échanges avec les responsables pédagogiques.

«Il s’agit du plus grand salon réunissant les Grandes Écoles. Il s’adresse à tous ceux qui veulent ou pensent intégrer une Grande École de management ou d’ingénieur», précise Nicolas Fellus, directeur des médias chez Studyrama.

150 établissements et 30 conférences

Dans le détail, 150 établissements (Prépas Commerce, Ingénieurs, Grandes Écoles de Commerce, d’Ingénieurs, Concours, Prépas aux concours...) seront représentés, et environ 30 conférences (école de commerce, école d’ingénieur, réussir une prépa, examen de sciences po...) seront organisées.

Sur place, «il sera possible de rencontrer les meilleures classes prépas d’Ile-de-France et leurs représentants», explique Nicolas Fellus. Et notamment, les enseignants membres des 4 associations de professeurs de classes prépas : UPS/UPSTI/UPA pour les prépas scientifiques et APHEC pour les prépas éco.

Plusieurs professeurs de lycées seront aussi présents, notamment issus d'établissements parisiens : le Lycée Saint-Louis, Paul-Valéry, ou encore, le Lycée Chaptal.

En outre, des stands de nombreux instituts et organismes de préparation aux concours seront installés : Aurlom Prépa, Groupe IPESUP, Cours Thales, Intégrale Prépa, My Prepa, Mission Grande Ecole : Préparation d’excellence, J’ai 20 en maths : le site pour réviser les maths en ligne, Prépa Prévision, PGE-PGP (Prépa Grandes Ecoles - Prépa Grand Oral).

Découvrir et accéder aux concours

Par ailleurs, une grande partie du salon sera dédiée aux concours d’entrée. Il sera ainsi possible d'en savoir plus sur le concours commun des IEP (Institut d'études politiques) et de Sciences Po Paris.

Mais aussi, sur le concours ECRICOME, qui permet d’accéder à 5 grandes écoles de management ; les concours PREPA, LITTERAIRES, TREMPLIN (niveau d’admission Bac +2/3/4) ; et le concours Bachelor (niveau d’admission post-Bac).

A noter que le concours SESAME, leader des concours d’entrée en programmes postbac d’écoles de commerce et management international, sera aussi représenté. Il comprend 19 programmes postbac de 16 grandes écoles de commerce et de management international, délivrant toutes un diplôme visé et/ou gradé par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, de niveau bac +4 ou niveau bac +5.

Enfin, il sera possible d’en savoir plus sur le concours Puissance Alpha. Ce dernier contient plus de 70 programmes ingénieurs et plus de 20 Bachelors réunis en une seule banque de concours, accessibles à travers 19 grandes écoles d’ingénieurs exerçant toutes des missions de service public.

Salon Studyrama des Grandes Écoles, samedi 8 et dimanche 9 novembre, de 10h à 17h, Hall B du Paris Event Center. L'inscription au salon est gratuite.