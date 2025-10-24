Toute l’actu en direct 24h/24
Crues : voici les 18 départements placés en vigilance jaune ce samedi

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Météo-France a placé 18 départements en vigilance jaune pour les crues concernant la journée du samedi 25 octobre.

L’accumulation des précipitations de la semaine pourrait entrainer localement des crues. Météo-France a placé 18 départements en vigilance jaune pour les crues ce samedi 25 octobre.

© Météo-France

Les départements concernés sont l’Aveyron, le Cantal, la Charente, la Corrèze, la Dordogne, le Doubs, l’Isère, le Lot, le Lot-et-Garonne, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, le Pas-de-Calais, le Puy-de-Dôme, la Haute-Saône, la Savoie, la Haute-Savoie, les Vosges ainsi que le Territoire de Belfort.

Par ailleurs, neuf départements sont placés en vigilance jaune pour la pluie, deux départements sont visés par une alerte jaune pour les vents violents, deux autres sont placés en vigilance jaune pour les vagues-submersion et un dernier en vigilance jaune pour les orages.

vigilance météoalerte jauneCrues

